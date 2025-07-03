الكويت تدين تصريحات الاحتلال بشأن التوسع في الضفة الغربية

أدانت وزارة الخارجية الكويتية التصريحات التي أدلى بها عدد من ممثلي سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التي دعوا من خلالها إلى توسيع نطاق الاحتلال ليشمل أراضي تقع في الضفة الغربية بدولة فلسطين، في انتهاك جسيم لقرارات الشرعية الدولية.

مجلس الأمن للاضطلاع بدوره في صون الأمن والسلم الدوليين

وقالت الخارحية الكويتية في بيان لها: ونجدد دعوتنا لمجلس الأمن للاضطلاع بدوره في صون الأمن والسلم الدوليين والذود عن قرارات الشرعية الدولية.

ولاحقا؛ حذرت منظمة أطباء بلا حدود من تصاعد الاحتياجات الإنسانية في الضفة الغربية المحتلة، بعد مرور خمسة أشهر على بدء العملية العسكرية الإسرائيلية، مشيرة إلى أن أكثر من 40 ألف شخص لا يزالون نازحين قسرا في شمال الضفة، لا سيما في مناطق جنين وطولكرم ومخيم نور شمس.

آلاف العائلات تعاني من صعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية

وقالت المنظمة في بيان لها، إن آلاف العائلات تعاني من صعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الرعاية الصحية، في ظل استمرار التدمير واسع النطاق الذي تخلفه القوات الإسرائيلية في المناطق المستهدفة، واحتلالها المتكرر لمخيمات اللاجئين.

الوضع الإنساني يزداد سوءا مع تعطل شبكات المياه والكهرباء

وأكدت أطباء بلا حدود أن الوضع الإنساني يزداد سوء مع تعطل شبكات المياه والكهرباء، وتضرر البنى التحتية، ما يجعل من تقديم المساعدات وتوفير الرعاية الصحية تحديا يوميا.

ودعت المنظمة إلى تسهيل وصول الطواقم الطبية والإنسانية إلى المناطق المتضررة، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي.

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