الأمن يكشف حقيقة فيديو متداول يزعم تغريم مواطن دون وجه حق بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف حقيقة مقطع فيديو تم تداوله مؤخرًا، يظهر فيه أحد الأشخاص مدعيًا قيام أحد رجال الشرطة بإيقافه في أحد الأكمنة الأمنية وتغريمه ماليًا دون مبرر قانوني.

وبالفحص والتحري، تبين عدم صحة الادعاءات التي وردت في الفيديو، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في قيام الشخص الظاهر بالمقطع قائد سيارة نقل، بارتكاب 2 مخالفة مرورية تمثلت في الانتظار الخاطئ، وذلك في نطاق محافظة القاهرة بتاريخي 13 و15 من الشهر الجاري، وتم تحرير المخالفات وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط الشخص، وبمواجهته أقر بصحة المخالفات واعترف بقيامه بنشر مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل تعبيرًا عن تضرره من تحرير المخالفات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، تمهيدًا لعرضه على النيابة المختصة.

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