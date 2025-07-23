فتح باب التسجيل لاختبار القدرات بجامعة الأزهر لمدة أسبوعين الإثنين المقبل

صدق مجلس وكلاء شئون التعليم والطلاب اليوم في اجتماعه الشهري الذي عقد برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود رئيس جامعة الأزهر، وإشراف وحضور الدكتور سيد بكري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، علي فتح باب التسجيل لأداء اختبار القدرات بكليات جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة والأقاليم يوم الإثنين القادم الموافق 28 يوليو الجاري 2025 م. ولمدة أسبوعين.



فتح باب التسجيل لاختبار القدرات بجامعة الأزهر ولمدة أسبوعين

وأوضح الدكتور سيد بكري أن التسجيل الكترونيا تيسيرا علي الطلاب في ضوء توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي ودعم رؤية مصر 2030 م.



وبين بكري أن الكليات التي تجري بها اختبار قدرات تتضمن كليات ( التربية بنين القاهرة - التربية بنات القاهرة - التربية بنين تفهنا الأشراف - التربية بنين أسيوط - التربية بنات أسيوط - القرآن الكريم وعلومها بنين بطنطا - علوم الرياضية بنين - علوم الرياضية بنات - الدراسات الإنسانية بنات القاهرة - الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف - اللغات والترجمة بنين القاهرة - شعبة القراءات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة - )



رابط التسجيل لاختبارات القدرات بجامعة الأزهر

وأضاف بكري أن التسجيل يكون من خلال هذا الرابط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.