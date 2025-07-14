صدَّق الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، على بدء العمل بمكتب تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر للطلاب الوافدين (المستجدين) مع استمرار التقديم على الموقع الإلكتروني حتى يوم 15 /9 /2025م.

بدء العمل بمكتب تنسيق القبول للطلاب الوافدين "المستجدين" بكليات جامعة الأزهر

وأوضح أن استلام ملفات الطلاب الوافدين بمكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر يبدأ من يوم الأحد 27/7/2025 وحتى يوم الخميس الموافق 25/9/2025.

كما أوضح أن التقديم لمكتب تنسيق القبول للطلاب الوافدين يكون إلكترونيًّا من خلال هذا الرابط ، مشيرًا إلى أنه سوف يتم تسليم ملفات الطلاب الوافدين بالكليات الشرعية والعربية في (مقر إدارة الوافدين بمدينة البعوث) وتسليم ملفات الكليات العملية والنظرية (بمكتب تنسيق الوافدين بالإدارة العامة لشئون للتعليم بمقر جامعة الأزهر في مدينة نصر).



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