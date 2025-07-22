الثلاثاء 22 يوليو 2025
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محافظ دمياط يتفقد شارع النيل ومنطقة اللسان برأس البر ويوجه بحزمة من الإجراءات (صور)

محافظ دمياط يتابع
محافظ دمياط يتابع مستوى الخدمات والنظافة العامة، فيتو

في جولة ليلية مفاجئة، تفقد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، سيرًا على الأقدام شارع النيل بمدينة رأس البر، لمتابعة مستوى الخدمات والنظافة العامة والوقوف على أي ملاحظات ميدانية.

 

رافقه نائبته ومستشار نظم المعلومات

رافق المحافظ في جولته المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، والدكتور عمرو حنفي مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، إلى جانب اللواء وائل الشربيني رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر.

 

محافظ دمياط بشارع النيل بمدينة رأس البر، لمتابعة مستوى الخدمات والنظافة العامة
محافظ دمياط بشارع النيل بمدينة رأس البر، لمتابعة مستوى الخدمات والنظافة العامة

 

توجيهات مشددة لرفع الإشغالات وتحسين الخدمات

وخلال الجولة، شدد محافظ دمياط على ضرورة رفع كافة الإشغالات والتصدي للمخالفات، موجهًا برفع كفاءة المقاعد التالفة بشارع النيل، وتكثيف حملات النظافة، كما كلف بوضع خطة لإنشاء مراسي حضارية تتماشى مع طبيعة المكان، وتنظيم أماكن الباعة الجائلين لمنع انتشارهم العشوائي بالشارع.

 

متابعة ميدانية لمنطقة اللسان

كما شملت الجولة منطقة اللسان، حيث تابع المحافظ أعمال النظافة ورفع الإشغالات، ووجّه بتنظيم أنشطة الدراجات وألعاب "الإسكيت" في المسارات المخصصة لها، مع حظر استخدامها داخل الممشى الرئيسي حفاظًا على سلامة المواطنين وخاصة الأطفال، مؤكدًا على ضرورة تنظيم الحركة داخل نطاق منطقة العمل.

 

تواصل مباشر مع المواطنين

حرص الدكتور أيمن الشهابي خلال جولته على التواصل المباشر مع المواطنين وزوار مدينة رأس البر، مرحبًا بهم ومؤكدًا حرص المحافظة على توفير كافة الخدمات اللازمة لقضاء وقت ممتع وآمن داخل المدينة.

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