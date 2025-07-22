دمياط تستعد لإعلانها أول محافظة خالية من الإدمان

نيابة عن الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، شهدت المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، فعاليات الاجتماع التنسيقي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعافي، بحضور الدكتور عمرو عثمان مدير الصندوق وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي الأزهر والأوقاف والكنيسة، في إطار تعزيز التوعية المجتمعية بخطورة المخدرات ودعم جهود الوقاية والعلاج.

تقدير للمبادرات الوطنية وتأكيد على دعم المحافظة الكامل

ترأست نائب المحافظ الاجتماع وأكدت تقديرها للشراكة المثمرة بين المحافظة والصندوق في تنفيذ خطط مكافحة التعاطي والترويج للخدمات العلاجية المجانية والسرية. كما شددت على أهمية توعية العاملين في الجهاز الإداري بالدولة بمضامين القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١ المعني بفصل الموظف المتعاطي للمخدرات.

وأشادت المهندسة شيماء الصديق بجهود الصندوق داخل دمياط وخاصة في ملف إعادة دمج المتعافين عبر توفير فرص العمل والدعم المجتمعي الكامل لهم.

الدكتور عمرو عثمان يشيد بدور دمياط ويتحدث عن الوضع العالمي والمحلي للمخدرات

من جانبه وجه الدكتور عمرو عثمان الشكر لمحافظة دمياط ونائب المحافظ على التعاون الفعّال، واستعرض التحديات العالمية والمحلية لقضية الإدمان مشيرا إلى أن ٣٩.٥ مليون شخص حول العالم يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات، مع ارتفاع نسب التعاطي بين الفئة العمرية من ١٥ إلى ٢٥ عاما.

وحذر عثمان من خطورة المواد المُخلطة والمخدرات التخليقية التي تضاعف نسب الإدمان والعنف المجتمعي، مشيرا إلى أن الحشيش المتداول حاليا يحمل تأثيرا إدمانيا يفوق السابق بعشر مرات بسبب الخلط الكيميائي. كما لفت إلى تصاعد نسب تعاطي الإناث وزيادة أعداد المترددين على خدمات الصندوق التي بلغت ١٧٧ ألف حالة سنويا.

عرض لإنجازات دمياط في عام ٢٠٢٥ وجهود موسعة في التوعية والعلاج

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور إبراهيم عسكر مدير البرامج الوقائية بالصندوق أبرز إنجازات دمياط خلال عام ٢٠٢٥، حيث شملت برامج التوعية ٢٢٨٥ مستفيدًا عبر ٦٥ مركز شباب، وتنفيذ ٢٧٠ فعالية ضمن مبادرة "حياة كريمة" استفاد منها قرابة ٢٨ ألف مواطن، بالإضافة إلى ٢٥ فعالية أخرى استفاد منها ٧٥٠٠ شخص.

أما على مستوى المؤسسات الحكومية فقد وصلت مبادرة "القرار قرارك" إلى ٤٠ جهة حكومية وتم توعية ٤٠٠٠ موظف وإجراء ٥٩٢٧ تحليلًا للكشف عن المخدرات نتج عنها ١٧٦ حالة إيجابية. كما أظهرت نتائج فحوصات طلاب المدارس خلوهم من التعاطي تماما.

خدمات علاجية فعالة بمركز العزيمة واستراتيجية للمرحلة المقبلة

وفيما يخص جهود العلاج، استقبل مركز العزيمة بدمياط الجديدة ٢١٦٠ مترددا بالعيادات الخارجية، وقدم خدمات الرعاية لعدد ١٤٠ حالة سريرية، إلى جانب ٤٤٧ حالة ضمن برامج الديتوكس والتأهيل.

الاجتماع التنسيقي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعافي

أما على مستوى التوعية المدرسية فقد تم تنفيذ حملات في ١٥٠ مدرسة بإجمالي ٣٠ ألف طالب وطالبة، وشملت جامعة دمياط ١٦ ألف طالب و١٠٠٠ أستاذ، بالإضافة إلى ٢٠٠٠ طالب من جامعات أخرى.

وكشف الصندوق عن خطة طموحة للعامين ٢٠٢٥ – ٢٠٢٦، تشمل تدريب كوادر شبابية وتكثيف الحملات الإعلامية وتفعيل التعاون مع المؤسسات الدينية، إلى جانب إنشاء مركز دائم بجامعة دمياط وتوسيع التوعية بالمدارس الفنية والريفية. كما تقرر توحيد خطبة الجمعة بشكل دوري للحديث عن خطر المخدرات، مع الاستمرار في تقديم الخدمات العلاجية بمركز العزيمة بطاقة استيعابية تصل إلى ١٤٠ سريرًا.

دمياط تتصدر المشهد الوطني في مكافحة الإدمان

وفي ختام الاجتماع أعلن الدكتور عمرو عثمان حصول محافظة دمياط على المركز الأول على مستوى الجمهورية في انخفاض نسب التعاطي، فيما أكدت نائب المحافظ أن الهدف القادم هو إعلان دمياط خالية من الإدمان بشكل رسمي.

زيارة مفاجئة لمركز العزيمة بالسنانية وتأكيد على تطوير الخدمة

وعقب انتهاء الاجتماع أجرت المهندسة شيماء الصديق زيارة مفاجئة لمركز العزيمة لعلاج ومكافحة الإدمان بالسنانية، حيث تفقدت الأقسام المختلفة واطلعت على سير العمل داخل وحدة التحاليل التي تخدم موظفي الدولة والأشخاص المحولين من النيابة والشرطة والمواطنين الراغبين في الحصول على إفادات رسمية لجهات العمل.

وأكدت نائب المحافظ أهمية تطوير خدمات المركز وتسهيل الوصول إليها ضمن جهود دعم برامج الوقاية والعلاج بالمحافظة.

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