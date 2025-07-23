تنسيق الجامعات 2025، شروط الالتحاق بالجامعات الأهلية 2025/ 2026

ما هي شروط الالتحاق بالجامعات الأهلية؟.. يتساءل طلاب الثانوية العامة كثيرا عبر محركات البحث، حول الجامعات الأهلية، وشروط الالتحاق بالجامعات الأهلية، بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، وبعد أن عرف كل طالب وجهته المناسبة.

ويقبل الطلاب على الالتحاق بالجامعات الأهلية، نظرا لأنها تجربة تعليمية متميزة، تقدم برامج دراسية مختلفة، وتعمل على تأهيل وتدريب الطلاب لمواكبة سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، ووظائف المستقبل.

وأعلنت وزارة التعليم العالي عن صدور قرارات جمهورية بإنشاء 12 جامعة أهلية جديدة تضاف لمنظومة الجامعات الأهلية، لتبدأ الدراسة بها اعتبارا من العام الدراسي القادم، ويصبح عدد الجامعات الأهلية في مصر 32 جامعة.

وتستعرض فيتو فيما يلي قائمة الجامعات الأهلية، وشروط الالتحاق بالجامعات الأهلية 2025/2026.

قائمة الجامعات الأهلية في مصر 2025

يبلغ عدد الجامعات الأهلية في مصر 32 جامعة:

1. جامعة الملك سلمان الدولية.

2. جامعة العلمين الدولية.

3. جامعة الجلالة.

4. جامعة المنصورة الجديدة.

5. الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية.

6. جامعة النيل الأهلية.

7. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر.

8. جامعة مصر للمعلوماتية.

9. جامعة حلوان الأهلية.

10. جامعة المنصورة الأهلية.

11. جامعة بنها الأهلية.

12. جامعة المنوفية الأهلية.

13. جامعة بني سويف الأهلية.

14. جامعة أسيوط الأهلية.

15. جامعة جنوب الوادي الأهلية.

16. جامعة المنيا الأهلية.

17. جامعة شرق بورسعيد الأهلية.

18. جامعة الإسكندرية الأهلية.

19. جامعة الزقازيق الأهلية.

20. جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

21. جامعة السويس الأهلية.

22. جامعة دمنهور الأهلية.

23. جامعة القاهرة الأهلية.

24. جامعة عين شمس الأهلية.

25. جامعة سوهاج الأهلية.

26. جامعة كفر الشيخ الأهلية.

27. جامعة الوادي الجديد الأهلية.

28. جامعة الفيوم الأهلية.

29. جامعة طنطا الأهلية.

30. جامعة الأقصر الأهلية.

31. جامعة دمياط الأهلية.

32. جامعة مدينة السادات الأهلية.

شروط الالتحاق بالجامعات الأهلية 2025/2026

تختلف شروط الالتحاق بالجامعات الأهلية من جامعة لأخرى، وذلك حسب التخصصات والبرامج الدراسية المتاحة في كل جامعة، إلا أن هناك مجموعة من الشروط العامة المشتركة بين معظم الجامعات الأهلية، وهي كالتالي:

أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها (الشهادات الأجنبية والعربية المعادلة).

أن يكون الطالب مستوفيًا للمجموع التراكمي المطلوب للكلية التي يرغب في الالتحاق بها، حسب الحد الأدنى الذي تعلنه الجامعة.

أن ينجح الطالب في اختبارات القبول الخاصة ببعض الكليات (مثل كليات الفنون، الإعلام، الهندسة، الحوسبة).

بعض الجامعات تشترط اجتياز اختبار إلكتروني موحد تنظمه وزارة التعليم العالي، يشمل اللغة الإنجليزية والرياضيات والتفكير النقدي.

يجب أن يكون الطالب قد أكمل أوراقه بالكامل قبل التقديم.



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