محافظ المنوفية لأوائل الثانوية العامة: شرفتونا ونفخر بنجاحكم وتفوقكم

كرم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم أوائل الشهادة الثانوية العامة من أبناء المحافظة الحاصلين على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2024 /2025.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

كما جاء ذلك بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام، الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم، مديري عموم التعليم الفني والشئون المالية والإدارية، مديري إدارات شبين الكوم، وسرس الليان، والسادات، وأسر المكرمين.

محافظ المنوفية يهدي أوائل الثانوية مكافأة مالية وشهادات تقدير

وسلم محافظ المنوفية الطلاب الأوائل شهادات تقدير ومكافآت مالية ودرع المحافظة تقديرًا لتفوقهم وتميزهم العلمي وحصدهم مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، معربًا عن بالغ سعادته وفخره بتصدر محافظة المنوفية وحصولها على 6 مراكز متقدمة في الشهادة الثانوية بما يعكس مدى اهتمام وحرص أهالي المحافظة بأهمية التعليم مما جعل المنوفية تحتل دائمًا الريادة والصدارة بين محافظات الجمهورية في تفوق أبنائها.



وخلال اللقاء، أكد محافظ المنوفية فخره واعتزازه لتوليه محافظًا للمنوفية لعراقة شعبها وتميز قيادتها التنفيذيين وأبنائها في كافة المجالات بما يعود بالنفع العام وتحقيق التنمية المستدامة على أرض المحافظة، كما ثمن المحافظ جهود أولياء الأمور على ما قدموه من جهد ورعايتهم الكاملة من أجل توفير سبل التفوق ليصلوا بأبنائهم لهذا المستوى العلمي المتميز، وكذا الجهود المبذولة لكافة القائمين على المنظومة التعليمية وتهيئة المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب.

محافظ المنوفية يجري حوارا مع الطلاب الأوائل

وأجرى محافظ المنوفية حوارًا مفتوحًا مع الأوائل للتعرف منهم على طموحاتهم وأمانيهم المستقبلية والكليات التي سيلتحقون بها والمنح الدراسية، مؤكدًا لهم على أن مكتبه مفتوح دائمًا أمامهم لتلبية مطالبهم وتقديم كافة الخدمات وأوجه الدعم والرعاية اللازمة والوقوف بجانبهم للالتحاق بالمرحلة الجامعية لتشجيعهم على مواصلة مسيرة التعليم، متمنيًا لجميع الطلاب المتفوقين بمستقبل واعد ومشرق في خدمة وطنهم.



وتم تكريم أوائل الجمهورية من أبناء المحافظة وهم (سمية السيد الكتامى ) المركز الأول علمي رياضيات، الطالبة ( مريم إبراهيم العكل ) المركز الثاني علمي علوم، الطالبة ( سما محمد دندش ) المركز الرابع علمي علوم، الطالبة ( همس سيد سعد) المركز الخامس علمي علوم، الطالب ( أحمد وليد الجيار ) المركز الخامس علمي رياضيات، الطالب ( عبدالرحمن شوقي الحلو ) المركز السابع علمي علوم، وحرص محافظ المنوفية على التقاط عدد من الصور التذكارية مع الأوائل وأسرهم.

كما أهدى محافظ المنوفية درع المحافظة لمدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة تقديرًا لجهوده المبذولة ودعمه التام في استقرار المنظومة التعليمية والنهوض بها.

وفي الختام أعرب الطلاب الأوائل وأسرهم عن بالغ سعادتهم وتقديرهم على هذه اللفتة الكريمة وتكريمهم من محافظ المنوفية، مقدمين له كل الشكر والتقدير مؤكدين حرصهم على الاستمرار في مواصلة النجاح والتميز لتحقيق أحلامهم وأمنياتهم ورفع اسم المنوفية عاليًا بين جميع محافظات الجمهورية.

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