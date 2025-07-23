غلق وتشميع 44 محلا تجاريا في الإسماعيلية (صور)

شنت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات، بشوارع وطرق المدينة، وكذا مراجعة تراخيص المحال التجارية وتنفيذ قرارات الغلق.

المستهدف من الحملة

واستهدفت الحملة التي شارك فيها قوة من مديرية أمن الإسماعيلية وقسم شرطة ثان، وقسم الإشغالات ومركز إصدار التراخيص وقسم شرطة المرافق كل من مناطق العشرينى، والثلاثينى، والدقهلية، وشبين الكوم.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

نتائج الحملة المكبرة



واسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد 44 محلا تجاريا بدون ترخيص، تنفيذ عدد 15 قرار إزالة بشوارع ( العشرينى والثلاثينى والدقهلية وشبين الكوم ) ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 26.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

حالات إشغال الطريق

بالاضافة إلى رفع عدد 25 حالة إشغال طريق من سوق بورسعيد بشارع طنطا بمنطقتى حى السلام وعرايشية مصر.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

وشهد الحملة كل من رئيس قسم شرطة المرافق ونواب حى ثان ومديرى ومسئولى أقسام الإشغالات ومركز إصدار التراخيص ( المحلات سابقًا ).



ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية بالمتابعة المستمرة والمرور الميدانى على الطبيعة يوميًا صباحًا ومساءًا والمراقبة المستمرة على إشغالات الطريق وذلك لعودة المنظر الحضارى للمدينة.

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