شاهد، "مباراة القرن" في الملاكمة بين الراحلين جورج فورمان ومحمد علي

وفاة جورج فورمان، توفي فجر اليوم السبت الملاكم الأمريكي الأسطوري جورج فورمان، الشهير بقوة خارقة كان يتمتع بها، وجعلته في 1973 بطل العالم للمرة الأولى بعد فوزه على مواطنه جو فريزر، وبعد أن كان في 1968 بطلا أولمبيا.

وفاة بطل الملاكمة الأسطوري جورج فورمان

والمعروف عن الملاكم الذي توفي بعمر 76 عاما، أنه أصبح أكبر ملاكم سنا في العالم يحصل على لقب بطل العالم بالوزن الثقيل، فقد كان عمره 45 سنة، حين تغلب في الجولة العاشرة على مايكل مورر، البالغ 26 وقت المباراة.

ونشرت عائلة فورمان بيانا في حسابه بموقع "إنستجرام" قالت فيه اليوم السبت: "ببالغ الحزن نعلن عن وفاة عزيزنا جورج إدوارد فورمان الأب، والذي رحل محاطا في 21 مارس 2025 بسلام بين أحبائه (..) كان إنسانيا، أولمبيا، وبطلا عالميا مرتين، وكان يحظى باحترام كبير. كان قوة للخير، رجل انضباط وإيمان، وحاميا لإرثه، ومكافحا بلا كلل للحفاظ على اسمه وعائلته".

مباراة القرن بين جورج فورمان ومحمد علي



فورمان الذي صنفته مجلة The Ring أو "الحلبة" الأمريكية، تاسع أفضل ملاكم بالتاريخ، ترك بعد وفاته 10 أبناء، منهم 5 ذكور، أطلق على كل منهم اسم جورج.

أما أشهر مباراة خاضها، فكانت أيضا أشهر ما خاضه منافسه فيها على الحلبة، وهو الأسطورة محمد علي كلايا.

كان فورمان المرجح أكثر من محمد علي للفوز بالنزال، لأنه كان بعمر 25 سنة، ولديه سجل مكتظ بانتصارات، من دون أي هزيمة، أي 40 فوزا، منها 37 بالضربة القاضية، فيما كان عمر محمد علي 32 عاما مع ذلك، انهار فورمان بضربات متسارعة وجهها إليه كلاي في الجولة الثامنة، وجعله يشعر بطعم الهزيمة أمام 60 ألف متفرج، وأكثر من مليار تابعوا "مباراة القرن" عبر التلفزيون.

ذلك النزال الذي جرى في 30 أكتوبر 1974 بمدينة كينشاسا، عاصمة زائير، أو "الكونغو الديمقراطية" حاليا، اعتبروه الأشهر بتاريخ الملاكمة، الى درجة أن مزادا علنيا باع في 2022 حزام محمد علي في تلك المباراة، بمبلغ 6 ملايين و180 ألف دولار.

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