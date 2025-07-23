فتش عن الميراث، تجديد حبس سائق أشعل النيران في شقة شقيقه بأبو النمرس

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس سائق أقدم على إشعال النيران في شقة شقيقه عبر إلقاء زجاجة مولوتوف حارقة، وذلك بسبب خلافات بينهما على الميراث، في منطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

القبض على المتهم بالجيزة

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارا من المقدم مصطفى المهدي، رئيس مباحث أبو النمرس، يفيد بحضور "رجب. ح"، 40 سنة، إلى ديوان القسم، وتحرير محضر ضد شقيقه "سيد. ح"، 50 سنة، يتهمه فيه بإلقاء زجاجة مولوتوف على نافذة شقته بالطابق الأرضي، في محاولة لإشعال النيران بها انتقامًا منه بسبب نزاع سابق بينهما على الميراث.

اعترافات المتهم بارتكاب الجريمة

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته أمام المقدم مصطفى المهدي، أقر بارتكابه الواقعة بشكل تفصيلي، مؤكدا أنه شعر بالغضب الشديد من شقيقه بسبب استيلاء شقيقه على نصيبه في الميراث، ما دفعه إلى ارتكاب الجريمة على سبيل التحذير والانتقام، وذلك على حد قوله.

وأشار المتهم في اعترافاته إلى أنه اشترى الزجاجة وسكب بها مادة مشتعلة، قبل أن يشعلها ويلقيها على نافذة شقة شقيقه، دون نية لإيذائه جسديا.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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