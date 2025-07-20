الاستماع لأقوال مالك سيارة أشعل فيها عامل النيران بالجيزة

تستمع جهات التحقيق لأقوال مالك سيارة ملاكي أشعل عامل فيها النار، انتقاما منه في بولاق الدكرور، نتيجة خلافات بينهما، للوقوف علي ملابسات الحادث.

اشتعال حريق بسيارة ملاكي في بولاق الدكرور

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد اشتعال حريق بسيارة ملاكي في بولاق الدكرور، انتقل رجال الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتم محاصرة الحريق دون إصابات، وبإجراء التحريات تبين أن عامل أشعل النار بالسيارة، لخلاف مع مالكها.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث، كما كلفت بتفريغ كاميرات مراقبة في محيط الحادث، وحجز المتهم على ذمة التحريات.

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