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ملفات وحوارات

قصة مقتل فتاة على يد 6 من أفراد أسرتها بأبو النمرس.. ألقوا رأسها في المصرف وجسدها في منطقة نائية.. والتحقيقات: الضحية هربت من مشاكل عائلية وتزوجت سرا بالغردقة

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة

شهدت منطقة أبو النمرس بالجيزة واحدة من أبشع الجرائم الأسرية راحت ضحيتها فتاة لم تتجاوز 17 عاما، بعدما أقدمت أسرة كاملة على قتل نجلتهم والتمثيل بجثتها بفصل الرأس عن الجسد وإلقاء كل جزء في مكان مختلف لإخفاء معالم الجريمة. 

تجرد  6 أفراد من نفس العائلة من إنسانيتهم، بينهم الأب والأم وابن العمة، وارتكبوا جريمتهم بدم بارد، فقط لأن الفتاة خرجت عن طوعهم، فأزهقوا روحها، وفصلوا رأسها عن جسدها، وألقوا كل جزء في مكان مختلف، واعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب فقدان الفتاة لعذريتها على يد شاب ارتبطت به بعلاقة غير شرعية.

العثور على جسد فتاة بأبو النمرس

وكان مدير المباحث الجنائية بالجيزة، اللواء هاني شعراوي، تلقى إخطارا من المقدم مصطفى المهدى رئيس مباحث أبو النمرس يفيد فيه بالعثور على جسد فتاة مجهولة الهوية في العقد الثاني من العمر مفصولة الرأس، داخل كيس بلاستيك ملفوفة بملاية وملقاة بالشارع بدائرة القسم.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، للقبض على الجناة، وتبين أن الفتاة عمرها 17 سنة، وتعمل بائعة بخور،

تحقيقات النيابة في الحادث

وكلفت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعي بتوقيع الصفة التشريحية على الجثتين، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

تحقيقات النيابة في مقتل فتاة علي يد أسرتها

وأفادت تحقيقات النيابة بأن المجني عليها، وهي شابة في العقد الثاني من العمر، كانت قد تركت منزل أسرتها منذ أشهر، بعد خلافات عائلية، وتوجهت إلى مدينة الغردقة، حيث تزوجت من شاب دون علم أهلها.

وبعدما علمت الأسرة بمكانها، توجه الأب والأم إلى الغردقة وأقنعاها بالعودة إلى المنزل، وما إن عادت حتى ارتكب والدها الجريمة بمساعدة شقيقها وابن عمها، حيث قاموا بذبحها وفصل رأسها عن جسدها داخل إحدى الغرف، بحضور الأم.

وأفادت التحقيقات بأن المتهمين وضعوا الجثة داخل جوال وألقوها بمنطقة نائية، بينما ألقوا الرأس في مصرف مجاور، في محاولة لإخفاء معالم الجريمة.

وأمرت نيابة جنوب الجيزة الكلية، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل فتاة وفصل رأسها عن جسدها داخل منزلها بمنطقة أبو النمرس، وإلقاء الجثة في منطقة نائية، والرأس داخل أحد المصارف.

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