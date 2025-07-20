القبض على شخص بتهمة إلقاء زجاجة مولوتوف على نافذة مسكن شقيقه بأبو النمرس

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على شخص بإلقاء زجاجة مولوتوف على نافذة شقة شقيقه بسبب خلافات على الميراث فى منطقة أبو النمرس.

إلقاء زجاجة مولوتوف على شقة بأبو النمرس

تلقى المقدم مصطفى المهدى رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من شخص يفيد بيقام شقيقة بإلقاء زجاجة مولوتوف على نافذة شقته بالطابق الأرضى بسبب خلافات على الميراث، دون حدوث إى إصابات بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين إن شقيق المبلغ يبلغ من العمر 50 سنة، قام بإلقاء زجاجة مولوتوف على نافذة شقة شقيقه بسبب خلافات على الميراث بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وإقتيادة الى ديوان المركز.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



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