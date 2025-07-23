جريمة تزوير تهدد مستقبل ناشئ مصر للتأمين.. مستثمر يسجل بيانات غير حقيقية للاعب

الناشئين، دخل اللاعب محمد حامد وشهرته بطيخة مواليد ٢٠١١، لاعب مصر للتأمين في حالة اكتئاب، بحسب تصريحات مدربه الحالي أحمد ميسي، بعد قيام أحد المستثمرين بشراء فرق النادي والترويج لإشاعة بأن بياناته غير صحيحة.

وسرد المدرب أحمد ميسي تفاصيل القصة بأن اللاعب محمد حامد مواليد 2011 تعرض لخدعة من أحد المستثمرين حيث حاول إقناعه بتسجيله ببيانات لاعب آخر مواليد ٢٠١٠، رغم أن ذلك التصرف يعد جريمة تزوير، حتى يحقق هذا المستثمر من ورائه أكبر استفادة مادية ببيعه لكبرى الفرق.

وواصل المدرب بأنه نصح اللاعب بعدم الانصياع لرغبة هذا المستثمر بتسجيله باسم غير اسمه الحقيقي، وبالتالي عدم لعبه الموسم الماضي باسم هذا اللاعب، وهو ما تحقق إلا أنهم فؤجئوا هذا الموسم أيضا بإصرار المستثمر على تسجيل اللاعب بنفس البيانات الغير صحيحة وهو مارفضناه.

وشدد مدرب التأمين على أنه بعد علم المستثمر بإصرارنا على تسجيله باسمه وورقه الحقيقى "محمد حامد" مع بداية ذلك الموسم أراد المستثمر نفسه قيد اللاعب بنفس الطريقة، ولكن عندما تم الرفض مرة أخرى قام ذلك المستثمر بمحاولة إيهام الناس بأن اللاعب مزور، وأنه تم تسجيله بأوراق مختلفة ليقضي على مستقبله وهو في بداية حياته الكروية من خلال منشورات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وطالب عدد من المدربين على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بفتح تحقيق من قبل اتحاد الكرة وإقصاء هذا المستثمر من العمل بمنظومة كرة القدم المصرية والقضاء على آفة التزوير في الأعمار السنية للاعبين الصغار.

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