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رياضة

بدر حامد: تنسيق مع جون إدوارد للبحث عن المواهب في قطاع الناشئين بالزمالك

بدر حامد، فيتو
بدر حامد، فيتو

أكد بدر حامد، رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك، أن مسؤولي القلعة البيضاء يسيرون في خطة هيكلة الكوادر الفنية لأبناء النادي.

وقال حامد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"  على قناة نادي الزمالك: "عودة أحمد سمير لقطاع الناشئين مكسب للنادي وهيكلة قطاعات الكرة مهمة ونسعى لعمل كوادر للقلعة البيضاء وحازم إمام حصل على دورات تدريبية وهو الآن ضمن الجهاز الفني للفريق الأول".

وأضاف: "ملاعب نادي الزمالك للناشئين ستكون جاهزة خلال 20 يوم والأمور تسير بشكل جيد وكل فريق له جهاز فني خاص وشامل، وأهم شىء هو تربية الكوادر لأن المناصب لا تدوم".

وأوضح: "مجلس إدارة الزمالك يسعى جاهدا لتطوير قطاع الناشئين وفرع أكتوبر سيكون به 4 ملاعب للناشئين".

وتابع: "هناك تنسيق بين قطاع الناشئين وجون إدوارد المدير الرياضي وعبدالناصر محمد مدير الكرة، وهناك لاعبين مميزين في قطاع الناشئين وعلى رأسهم علي عبدالمجيد مدافع مميز للغاية وأيضا حسام عاشور التقي".

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