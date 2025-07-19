بدر حامد: تنسيق مع جون إدوارد للبحث عن المواهب في قطاع الناشئين بالزمالك

أكد بدر حامد، رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك، أن مسؤولي القلعة البيضاء يسيرون في خطة هيكلة الكوادر الفنية لأبناء النادي.

وقال حامد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة نادي الزمالك: "عودة أحمد سمير لقطاع الناشئين مكسب للنادي وهيكلة قطاعات الكرة مهمة ونسعى لعمل كوادر للقلعة البيضاء وحازم إمام حصل على دورات تدريبية وهو الآن ضمن الجهاز الفني للفريق الأول".

وأضاف: "ملاعب نادي الزمالك للناشئين ستكون جاهزة خلال 20 يوم والأمور تسير بشكل جيد وكل فريق له جهاز فني خاص وشامل، وأهم شىء هو تربية الكوادر لأن المناصب لا تدوم".

وأوضح: "مجلس إدارة الزمالك يسعى جاهدا لتطوير قطاع الناشئين وفرع أكتوبر سيكون به 4 ملاعب للناشئين".

وتابع: "هناك تنسيق بين قطاع الناشئين وجون إدوارد المدير الرياضي وعبدالناصر محمد مدير الكرة، وهناك لاعبين مميزين في قطاع الناشئين وعلى رأسهم علي عبدالمجيد مدافع مميز للغاية وأيضا حسام عاشور التقي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.