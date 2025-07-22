منتخب الناشئين تحت 17 عاما يختتم استعداداته لمواجهة العبور وديا (صور)

اختتم منتخب الناشئين تحت 17 عامًا استعداداته لمواجهة فريق العبور مواليد 2005 وديًّا، والمقرر لها في السادسة مساء الغد على أحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة أحمد الكاس ومعاونيه محمد إبراهيم وأحمد فوزي، إلى تجربة بعض اللاعبين الجدد في مباراة الغد.

وحرص أحمد حسن عضو اللجنة الفنية بالاتحاد، وعصام الحضري المشرف على حراس مرمى منتخبات الشباب والناشئين، على حضور مران المنتخب اليوم.

منتخب الناشئين يشارك في كأس الخليج

وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة على مشاركة منتخب الناشئين تحت 17 سنة فى كأس الخليج، والتى تقام بمدينة أبها السعودية خلال الفترة من 28 أغسطس حتى 9 سبتمبر المقبلين.

وكلف الاتحاد المصري لكرة القدم الجهاز الفنى بقيادة أحمد الكاس بالإعداد للمشاركة فى البطولة في إطار استعدادات فريقه للمشاركة في كأس العالم المقرر إقامتها بقطر في نوفمبر المقبل.

الكأس يطلب 10 مباريات ودية

وتضمن برنامج إعداد منتخب الناشئين الذي قدمه أحمد الكاس لمسئولي اتحاد الكرة، رغبته في خوض الفريق 10 مباريات دولية على الأقل، قبل انطلاق مشواره في مونديال الناشئين بقطر، على أن يتم توزيعهم على المعسكرات الأربع التي سيدخلها الفريق قبل انطلاق ماراثون المونديال.

وعلمت “فيتو”، أن المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين أحمد الكاس، طلب خوض المواجهات العشر الودية مع منتخبات لاتينية، إلى جانب مباراتين على الأقل مع منتخبات أوربية، خاصة أنه سيواجه في دور المجموعات منتخبي فنزويلا وهايتي من أمريكا اللاتينية إلى جانب منتخب إنجلترا.

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