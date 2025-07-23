الأربعاء 23 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

المغربي معالي يعلن انتقاله إلى الزمالك ويودع اتحاد طنجة

معالي، فيتو
معالي، فيتو

أعلن المغربي عبد الحميد معالي لاعب اتحاد طنجة انتقاله إلى نادي الزمالك خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأكد عبد الحميد معالي انتقاله إلى الزمالك عبر ستوري نشره عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام” تضمن صورة له بقميص الزمالك إلى جانب شعار النادي وسط تهنئات من أصدقائه المقربين.

 

معالي ينتقل إلى الزمالك

وكان عبد الحميد معالي قد ودع فريقه أمس وأكد أن رحلته مع اتحاد طنجة انتهت، وأن لكل بداية نهاية.

وسيقيد اللاعب المغربي الشاب "19 عاما" في قائمة فريق الزمالك "تحت السن".
 

وأنهى نادي الزمالك إجراءات التعاقد مع اللاعب المغربي عبد الحميد معالي، صاحب الـ19 عامًا، بعدما وقّع الأخير على عقود انضمامه للنادي لمدة 5 سنوات قادما من اتحاد طنجة، ليكون إحدى صفقات الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وتم توقيع العقود بين إدارة الزمالك واللاعب في حضور وكيله، بعد اتفاق الطرفين على كافة البنود المالية والفنية، وسط ترحيب من اللاعب بارتداء القميص الأبيض.

وفي السطور التالية نعرض أرقام عبد الحميد معالي لاعب الزمالك المنتظر: 

أرقام عبد الحميد معالي مع اتحاد طنجة

شارك عبدالحميد معالي مع الفريق الأول لاتحاد طنجة، وهو في سن صغيرة، حيث شارك رفقة الفريق وهو يبلغ من العمر 17 عاما فقط، عام 2023.

وبرغم من أن معالي لم يبلغ من العمر سوى 19 عاما، الا أنه شارك مع فريق اتحاد طنجة في 45 مباراة بواقع 2193 دقيقة، صنع خلالها 3 أهداف فقط، بينما لم يسجل أي هدف.

وتبلغ القيمة السوقية لـ عبد الحميد معالي 350 ألف يورو.

موهبة مغربية واعدة

يعد معالي من المواهب الصاعدة في الكرة المغربية، ويلعب في مركز الجناح الهجومي، وتم ترشيحه للزمالك بناءً على تقارير فنية من أحد الكشافين المعتمدين في شمال إفريقيا، حيث ظهر بمستوى مميز في مباريات فريقه السابق، ما دفع الزمالك للتحرك سريعًا لضمه.

موعد وصول عبد الحميد معالي إلى القاهرة

ومن المقرر أن يصل عبد الحميد معالي إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل الانضمام إلى معسكر الفريق، والخضوع للكشف الطبي النهائي، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة وتقديمه لوسائل الإعلام.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة نادي الزمالك لتدعيم صفوفه بعناصر شابة قادرة على خدمة الفريق لسنوات طويلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك معالي عبد الحميد معالي اتحاد طنجة معالي ينتقل الي الزمالك

مواد متعلقة

فيريرا يقسم لاعبي الزمالك لـ 3 مجموعات في المران الصباحي

غموض موقف هذا الثلاثي، ملامح قائمة برشلونة قبل الجولة الآسيوية

مانشستر يونايتد يعرض نجمه الأرجنتيني للبيع مقابل 40 مليون إسترليني

موعد مباراة المغرب ونيجيريا في نهائي أمم أفريقيا للسيدات

تشيلسي يتراجع عن طلباته، انفراجة في انتقال كريستوفر نكونكو إلى مانشستر يونايتد

صراع بين لاتسيو وأتالانتا على مهاجم مانشستر يونايتد

بعد فوزه بلقب الدوري العراقي، مؤمن سليمان يطالب بتطوير تقنية الفيديو والملاعب

المصري يلتقي النجم الساحلي وديا في معسكر تونس

الأكثر قراءة

هل حسم الرئيس السيسي اليوم قانون الإيجار القديم؟ اعرف التفاصيل

أول رد من السيسي على قلق المصريين من قانون الإيجار القديم وأزمة السكن

السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

رضا سليم يورط الأهلي في أزمة جديدة بقيمة 90 مليون جنيه

السيسي يلقي كلمة مهمة للمصريين، بعد قليل

تحول مفاجئ في مفاوضات الأهلي مع أحمد حسن كوكا

بعد إثارة الجدل، الأزهر يوضح أسباب حذف بيان نصرة أهل غزة

السيسي: مصر لن تترك مستحقا لسكن يقع في دوامة القلق على غده

خدمات

المزيد

استقرار سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 23-7-2025

أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 23-7-2025 في الأسواق

تعرف على آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأربعاء 23-7-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الدعاء بالنجاح رغم التقصير في المذاكرة.. وهل يستجاب؟

تفسير رؤية السبحة في المنام وعلاقتها بالرضىا والستر من الله

دار الإفتاء توضح طريقة وضع الميت أثناء صلاة الجنازة

المزيد
الجريدة الرسمية