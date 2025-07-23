الأربعاء 23 يوليو 2025
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رياضة

هل يرحل سيف الجزيري عن الزمالك؟ مصدر يرد

سيف الجزيري، فيتو
سيف الجزيري، فيتو

كشف مصدر مطّلع داخل نادي الزمالك أن مستقبل المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري مع الفريق لم يُحسم بشكل نهائي حتى الآن، مؤكدًا أن اللاعب مستمر في تدريبات الفريق بشكل طبيعي استعدادًا للموسم الجديد.

وأوضح المصدر أن القرار النهائي بشأن بقاء الجزيري من عدمه مرتبط بضم مهاجم أجنبي جديد، مشيرًا إلى أن الإدارة الفنية تُفضل التريث لحين حسم هذا الملف خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة مع وجود مفاوضات متقدمة مع مهاجم أجنبي يلعب في مركز رأس الحربة الصريح.

وأكد المصدر أن سيف الجزيري يتعامل باحترافية كاملة داخل معسكر الفريق، ويُشارك بانتظام في التدريبات دون أية مشاكل، رغم علمه بأن موقفه مرتبط بالصفقة الجديدة.

وأضاف أن اللاعب لم يتلق حتى الآن إخطارًا رسميًا من النادي بشأن الرحيل أو البقاء.

بدائل قائمة في حال فشل الصفقة

وفي حال عدم التوصل لاتفاق مع المهاجم الأجنبي المستهدف، قد يستمر الجزيري داخل صفوف الزمالك على الأقل حتى فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بحسب ما أفاد به المصدر.

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