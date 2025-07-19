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رياضة

خالد جلال عن المغربي عبد الحميد معالي: يشبه الغندور وسيصنع الفارق مع الزمالك

عبد الحميد معالي،
عبد الحميد معالي، فيتو

أكد خالد جلال، المدير الفني لنادي الزمالك السابق، أن المغربي عبد الحميد معالي لاعب مميز للغاية ويمتلك إمكانيات فنية رائعة.

وقال جلال في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة نادي الزمالك: "معالي لاعب مهاري ويستطيع صناعة الأهداف وتسجيلها أيضًا وهو يشبه في لعبه خالد الغندور وأيمن حفني ولاعب يصنع الفارق في أي وقت ويشبه لاعبي نادي الزمالك".

وأضاف: "فيريرا مشروع للزمالك والفريق سيكون بشكل مختلف في الموسم المقبل مع المدرب البلجيكي وطريقة لعبه مرنة في المباريات".

 

وأنهى نادي الزمالك إجراءات التعاقد مع اللاعب المغربي عبد الحميد معالي، صاحب الـ19 عامًا، بعدما وقَّع الأخير على عقود انضمامه للنادي لمدة 5 سنوات، ليكون أحد صفقات الفريق الشاب استعدادًا للموسم الجديد.

 

وتم توقيع العقود بين إدارة الزمالك واللاعب في حضور وكيله، بعد اتفاق الطرفين على كافة البنود المالية والفنية، وسط ترحيب من اللاعب بارتداء القميص الأبيض.

 

موهبة مغربية واعدة

يُعد معالي من المواهب الصاعدة في الكرة المغربية، ويلعب في مركز الجناح الهجومي، وتم ترشيحه للزمالك بناءً على تقارير فنية من أحد الكشافين المعتمدين في شمال إفريقيا، حيث ظهر بمستوى مميز في مباريات فريقه السابق، ما دفع الزمالك للتحرك سريعًا لضمه.

 

ومن المقرر أن يصل عبد الحميد معالي إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل الانضمام إلى معسكر الفريق، والخضوع للكشف الطبي النهائي، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة وتقديمه لوسائل الإعلام.

 

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة نادي الزمالك لتدعيم صفوفه بعناصر شابة قادرة على خدمة الفريق لسنوات طويلة.

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