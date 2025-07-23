الأربعاء 23 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة المغرب ونيجيريا في نهائي أمم أفريقيا للسيدات

منتخب المغرب للسيدات،
منتخب المغرب للسيدات، فيتو

ضرب  منتخب المغرب للسيدات  موعدا مع نظيره النيجيري في نهائي كاس أمم إفريقيا للسيدات 2025.

موعد مباراة منتخب المغرب للسيدات ونيجيريا في نهائي كأس أمم أفريقيا

ويلتقي منتخب المغرب للسيدات نظيره النيجيري في نهائي كأس أمم أفريقيا المقرر له السبت الموافق 26 من يوليو الجاري علي الملعب الاوليمبي بالعاصمة المغربية الرباط.

وتغلب المنتخب النيجيري على منافسه الجنوب أفريقي بركلات الترجيح.

 

المغرب يطيح بغانا

نجح منتخب المغرب للسيدات في حجز مكان له في نهائى كأس أمم أفريقيا التي يستضيفها على أراضيه.

جاء ذلك على حساب غانا بركلات الترجيح 4ـ2، بعد التعادل في الوقت الاصلي للمباراة 1ـ1.

وبدأ منتخب غانا بالتسجيل عبر اللاعبة ستيلا نياميكي في الدقيقة 28 وفي الشوط الثاني عدل المغرب النتيجة عن طريق سكينة أوزراوي في الدقيقة 54.
 

مباراة المغرب وغانا للسيدات

وبعد اللجوء الي وقت إضافي لم يتمكن أي من الفريقين من الحسم ليلجا الفريقين الي ركلات الترجيح التي ابتسمت لصاحبات الأرض بعدما أهدر المنتخب الغاني آخر ركلتين.

 

ويتطلع المنتخب المغربي للسيدات إلى التتويج بلقبه الأول في بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد خسارته نهائي النسخة الماضية أمام جنوب أفريقيا.

وتحمل نيجيريا الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولة برصيد 9 ألقاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب المغرب للسيدات كأس أمم أفريقيا نهائي كأس أمم إفريقيا غانا موعد مباراة منتخب المغرب للسيدات ونيجيريا

مواد متعلقة

صراع بين لاتسيو وأتالانتا على مهاجم مانشستر يونايتد

بعد فوزه بلقب الدوري العراقي، مؤمن سليمان يطالب بتطوير تقنية الفيديو والملاعب

المصري يلتقي النجم الساحلي وديا في معسكر تونس

الأشعة تكشف تفاصيل إصابة محمود زلاكة لاعب بيراميدز أثناء معسكر تركيا

تعرف على شرط انتقال رودريجو إلى ليفربول

بـ 17 مليون يورو، ميلان يضم الإكوادوري استوبينان ظهير برايتون

ماركوس راشفورد يبدأ تدريباته الجماعية اليوم مع برشلونة

بعد انتهاء رحلته مع الأهلي، هل يعود معلول إلى ناديه السابق؟

الأكثر قراءة

أول رد من السيسي على قلق المصريين من قانون الإيجار القديم وأزمة السكن

السيسي يلقي كلمة مهمة للمصريين، بعد قليل

السيسي: مصر لن تترك مستحقا لسكن يقع في دوامة القلق على غده

إحالة 5 عاملين بمدرسة في المرج بسبب التحرش بتلميذة للمحاكمة التأديبية

الكليات المتاحة لطلاب البكالوريا في مسار الطب وعلوم الحياة

تنسيق الجامعات 2025، خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني

القاهرة تشتعل والصعيد يسجل 44، درجة الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

اعتذاره مرفوض والأيام دول، سيد عبد الحفيظ يشن هجوما ناريا على وسام أبو علي (فيديو)

خدمات

المزيد

7 موارد لصندوق تكافل وكرامة وفقا لقانون الضمان الاجتماعي، تعرف عليها

سعر ومواصفات هاتف آيفون iPhone 16e

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية السبحة في المنام وعلاقتها بالرضىا والستر من الله

دار الإفتاء توضح طريقة وضع الميت أثناء صلاة الجنازة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 23 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية