موعد مباراة ألمانيا ضد إسبانيا في نصف نهائي يورو السيدات والقناة الناقلة

يورو السيدات، يلتقي اليوم الأربعاء منتخب ألمانيا نظيره منتخب إسبانيا على ملعب "ليتريجروند"، ضمن نصف نهائي بطولة كأس أمم أوروبا للسيدات يورو السيدات 2025.

موعد مباراة ألمانيا ضد إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية للسيدات



تنطلق صافرة مباراة ألمانيا أمام إسبانيا في يورو السيدات 2025 اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا ضد إسبانيا

وتمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية للسيدات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة ألمانيا ضد إسبانيا مساء اليوم الأربعاء، عبر قنواتها.

وكان المنتخب الألماني تأهل إلى نصف نهائي البطولة بعد الفوز أمام فرنسا بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، كما تأهل الماتادور إلى نفس الدور بعد الفوز أمام سويسرا بنتيجة 2-0.

وسيواجه المنتخب الإنجليزي في النهائي الفائز من مواجهة ألمانيا وإسبانيا والتي ستقام اليوم الأربعاء في زيوريخ.

وبلغ المنتخب الإنجليزي، حامل اللقب، نهائي بطولة أمم أوروبا للسيدات بفوزه على نظيره الإيطالي بهدفين لواحد بعد التمديد لوقت إضافي في نصف النهائي.



وانتهت المواجهة المثيرة في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1 قبل أن يتمّ الاحتكام إلى وقتين إضافيين ليتمكن منتخب إنجلترا من التوقيع على هدف التأهّل.

وحسمت إنجلترا موقعة نصف النهائي أمام إيطاليا والتي احتضنها "ملعب جنيف" بفضل هدفي ميشيل أجييمانج بالدقيقة 90+6 وكلو كيلي بالدقيقة 119 في المقابل أحرزت باربارا بونانسيا هدف إيطاليا الوحيد بالدقيقة 33.

يذكر أن منتخب إنجلترا قد ظفر بلقب النسخة الماضية من بطولة أمم أوروبا للسيدات بتغلبه على ألمانيا بهدفين لواحد في المباراة النهائية.

وتستضيف سويسرا للمرة الأولى في تاريخها بطولة كأس أوروبا للسيدات لكرة القدم في الفترة بين 2 إلى 27 يوليو2025.

وتعد النسخة هي الـ14 في تاريخ البطولة، وتُقام مبارياتها على 8 ملاعب في 8 مدن مختلفة.

ويحمل المنتخب الألماني للسيدات الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة، إذ تُوج بها 8 مرات من أصل 13 سابقة.

ومن بين هذه الألقاب 6 متتالية في الفترة ما بين 1995 حتى 2013 قبل أن يتمكن المنتخب الهولندي من كسر هذا الاحتكار في نسخة عام 2017.

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