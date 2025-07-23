إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بمدينة 6 أكتوبر

أصيب 8 أشخاص صباح اليوم إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى أحد الطرق الرئيسية بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق في ملابسات الواقعة.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري على الطريق بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف وقوة من المرور إلى موقع الحادث، إلى جانب ونش مروري لرفع آثار الحطام وتسيير الحركة.

وبالفحص الأولي، تبين أن اختلال عجلة القيادة بيد السائق أدى إلى انقلاب الميكروباص أعلى الطريق، وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة، نُقلوا جميعًا إلى المستشفى تحت إشراف طبي لتلقي الإسعافات والرعاية اللازمة.

وقد تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، فيما تواصل الأجهزة الأمنية مراجعة كاميرات المراقبة والاستماع إلى أقوال الشهود لتحديد المسؤوليات بدقة.

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