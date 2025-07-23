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حوادث

الداخلية تواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع بأسعار مخفضة

مبادرة كلنا واحد
مبادرة كلنا واحد

واصلت  وزارة الداخلية، فعاليات مبادرة كلنا واحد لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40 % بالمنافذ والسرادقات، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

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مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع بتخفيضات


كما واصلت الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1100 منفذ ثابت ومتحرك بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة.. والموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية.

 منافذ متحركة بالمحافظات 


يأتى ذلك فى إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

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