الموعد والقنوات الناقلة لمباراة أرسنال وميلان

يلتقي فريق أرسنال الإنجليزي اليوم الأربعاء، نظيره فريق ميلان الإيطالي على الملعب الوطني في سنغافورة استعدادا للموسم الجديد.

موعد مباراة آرسنال وميلان الودية



تنطلق مباراة أرسنال ضد ميلان في تمام الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وميلان الودية



تذاع مباراة أرسنال أمام ميلان الودية عبر قنوات أبو ظبي الرياضية، الشارقة الرياضية وعمان الرياضية.



كان آرسنال أنهى الموسم الماضي من بطولة الدوري الإنجليزي في المركز الثاني، خلف ليفربول البطل، في حين أن ميلان تواجد في المركز الثامن في جدول بطولة الدوري الإيطالي.

ويخوض آرسنال عدة مباريات ودية هذا الصيف، فبخلاف لقاء ميلان، هناك نيوكاسل يونايتد، توتنهام، فياريال، إلى جانب نهائي كأس الإمارات ضد أتلتيك بلباو.

ويبدأ أرسنال الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي بمباراة صعبة ضد مانشستر يونايتد، يوم 17 أغسطس على ملعب "الأولد ترافورد".



أما ميلان، فسيواجه وديًا كل من ليفربول، بيرث جلوري، ليدز يونايتد وتشيلسي، قبل مباراة باري في الجولة الأولى من كأس إيطاليا، على أن يبدأ موسم السيري آ ضد كريمونيسي يوم 23 أغسطس القادم.

ويغيب الوافد الجديد لوكا مودريتش لاعب ميلان عن مباراة اليوم، حيث لم يسافر رفقة البعثة لحصوله على فترة راحة بعدما شارك مع ناديه السابق، ريال مدريد، في كأس العالم للأندية مؤخرًا.

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