الثلاثاء 22 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

هاكان تشالهان يحسم قراره بشأن البقاء في إنتر ميلان

هاكان تشالهان، فيتو
هاكان تشالهان، فيتو

حسم جوردون ستيبيتش، وكيل أعمال التركي هاكان تشالهان أوغلو، مستقبل اللاعب مؤكدًا استمراره مع إنتر ميلان.

وفي تصريحاته لقناة TRT Sport، قال ستيبيتش: لا فنربخشة، ولا جلطة سراي… هاكان لم يطلب أبدًا مغادرة إنتر، وهو عازم على البقاء، لا توجد مفاوضات مع أندية أخرى.

هاكان يتلقى عروضا في الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الخميس، عن اهتمام أندية الدوري السعودي بالتعاقد مع نجم وسط إنتر ميلان، هاكان تشالهان أوغلو، خلال الفترة المقبلة، في خطوة قد تُهدّد بقاء اللاعب في صفوف الفريق الإيطالي.

إنتر ميلان الايطالي، فيتو
إنتر ميلان الايطالي، فيتو

عروض مغرية من الدوري السعودي للتعاقد مع هاكان تشالهان أوغلو

وقالت شبكة "سبورت ميدياست"، إن تشالهان أوغلو تلقى عروضا مالية مُغرية من السعودية، مما يضع إنتر ميلان أمام خطر فقدان أحد أبرز لاعبي وسط الملعب.

ويُعدّ اللاعب التركي، البالغ من العمر 31 عامًا، أحد أبرز نجوم الدوري الإيطالي في الموسمين الأخيرين، خاصة بعد تألقه ووصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين خلال مسيرته الكروية.

وأشارت التقارير إلى أن صانع الألعاب التركي يقف الآن عند مفترق طرق في مسيرته، حيث عليه الاختيار بين قبول العروض السعودية ذات القيمة المالية الكبيرة، أو البقاء في أوروبا والمنافسة على البطولات القارية.

ولم تكشف الشبكة عن أسماء الأندية السعودية، التي طلبت التفاوض مع اللاعب التركي.

سعر تشالهان أوغلو 

يُذكر أن تشالهان أوغلو جدد عقده مع إنتر ميلان بعد خسارة نهائي دوري الأبطال 2023 أمام مانشستر سيتي، حيث ينتهي ارتباطه بالنادي في صيف 2027.

وأكّدت المصادر أن اللاعب يُفكّر بجدية في العروض السعودية، التي قد تُقنعه بمغادرة إيطاليا بعد 8 مواسم قضاها في الدوري الإيطالي.

بينما يُصر مسؤولو إنتر ميلان على عدم التخلي عن نجمهم إلا في حال تلقيهم عرضًا يتجاوز 40 مليون يورو، خاصة أن قيمته السوقية الحالية تُقدّر بنحو 35 مليون يورو.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هاكان تشالهان إنتر ميلان الدوري السعودي الدوري الإيطالي دوري ابطال اوروبا

مواد متعلقة

أول تعليق من هداف الدوري الإيطالي بعد انضمامه إلى القادسية السعودي

إنتر ميلان يقدم عرضا جديدا للتعاقد مع النيجيري أديمولا لوكمان

إنتر ميلان يخطف مدافع جنوى قبل توتنهام

هاكان يضيف الهدف الثاني لإنتر ميلان في مرمى برشلونة

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة 2025 ظهرت رسميًا، اعرف مجموعك من هنا

نتيجة الثانوية العامة 2025، رابط مباشر وسريع بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة بالاسم 2025.. رابط مباشر للاستعلام

بعد اعتمادها، بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الثانوية العامة 2025

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025، خطوات الاستعلام عبر موقع الوزارة

ننشر أسماء وصور أوائل الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025، الطالب يوسف سامي ابن بني سويف أول الجمهورية على علمي علوم

استعلام نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس الآن

خدمات

المزيد

7 موارد لصندوق تكافل وكرامة وفقا لقانون الضمان الاجتماعي، تعرف عليها

سعر ومواصفات هاتف آيفون iPhone 16e

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الثور في المنام وعلاقتها بمواجهة التحديات والصعاب

الإفتاء توضح الحكمة من جهر وإسرار المصلي في الصلاة

تفسير رؤية المشاهير في المنام وعلاقتها بمساعدة صديق للخروج من أزمة

المزيد
الجريدة الرسمية