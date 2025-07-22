الثلاثاء 22 يوليو 2025
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رياضة

انفراجة في مفاوضات آرسنال مع مهاجم سبورتنج لشبونة

جيوكيريس، فيتو
جيوكيريس، فيتو

اقترب الدولي السويدي فيكتور جيوكيريس، مهاجم فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي، من الانتقال لصفوف آرسنال الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكانت صفقة انتقال جيوكيريس إلى آرسنال قد تعطلت بسبب تغيير لشبونة مطالبه بشأن تكلفة الصفقة.

جديد صفقة انتقال جيوكيريس إلى آرسنال 

وكتب فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، عبر حسابه على منصة "إكس": فيكتور جيوكيريس إلى آرسنال.. تم الاتفاق شفهيًا بين جميع الأطراف المعنية".

وأضاف رومانو: "قبل سبورتنج العرض الأخير من آرسنال مقابل 63.5 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين يورو إضافات، وسيخفض وكيله عمولته".

وختم: "سيوقع جيوكيريس عقدًا لمدة خمس سنوات مع آرسنال، حيث كان الجانرز رغبته الوحيدة".

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