انفراجة في مفاوضات آرسنال مع مهاجم سبورتنج لشبونة

اقترب الدولي السويدي فيكتور جيوكيريس، مهاجم فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي، من الانتقال لصفوف آرسنال الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكانت صفقة انتقال جيوكيريس إلى آرسنال قد تعطلت بسبب تغيير لشبونة مطالبه بشأن تكلفة الصفقة.

جديد صفقة انتقال جيوكيريس إلى آرسنال

وكتب فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، عبر حسابه على منصة "إكس": فيكتور جيوكيريس إلى آرسنال.. تم الاتفاق شفهيًا بين جميع الأطراف المعنية".

وأضاف رومانو: "قبل سبورتنج العرض الأخير من آرسنال مقابل 63.5 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين يورو إضافات، وسيخفض وكيله عمولته".

وختم: "سيوقع جيوكيريس عقدًا لمدة خمس سنوات مع آرسنال، حيث كان الجانرز رغبته الوحيدة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.