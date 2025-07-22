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رياضة

بقيادة محمد صلاح، ليفربول يستعد لمواجهة ميلان في هونج كونج (صور)

محمد صلاح
محمد صلاح

 أقام نادي ليفربول  أول حصة تدريبية على أرض الملعب في هونج كونج صباح اليوم الثلاثاء، حيث عاد المدير الفني أرني سلوت إلى الملعب لبدء معسكر الإعداد للموسم الجديد.

 

ليفربول يستعد لمواجهة ميلان

وستشهد الجولة الآسيوية للريدز مباريات ودية ضد ميلان يوم السبت المقبل ويوكوهاما مارينوس في اليابان يوم الأربعاء المقبل.

 

وشارك النجم المصري محمد صلاح في التدريبات بالإضافة للاعبي ليفربول الذين تواجدوا في القائمة التي شملت جميع اللاعبين باستثناء الإيطالي فريدريكو كييزا.

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