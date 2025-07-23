مواعيد مباريات اليوم الودية عربيا وأوروبيا والقنوات الناقلة، أبرزها أرسنال ضد ميلان

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الأربعاء 23 - 7 - 2025 بعض المباريات الودية داخل مصر وخارجها المسابقات، في إطار استعدادات أغلب الأندية في العالم لتنطلق مسابقاته المحلية في كرة القدم في شهر أغسطس المقبل.

مباريات ودية تقام اليوم الأربعاء

آرسنال ضد إيه سي ميلان - الساعة 2:30 مساء - قناة الشارقة الرياضية

المصري البورسعيدي ضد النجم الساحلي - الساعة 5 مساء - غير متاح القناة الناقلة

مودرن سبورت ضد فاركو - الساعة 5:30 مساء - غير مذاعة

فالنسيا × ليجانيس - الساعة 9 مساء

كومو × الأهلي السعودي - الساعة 9.30 مساء

جالاتا سراي × كالياري - الساعة 10.30 مساء

فريق المصري البورسعيدي، فيتو

المصري يختتم تحضيراته لمواجهة النجم الساحلي

كان فريق المصري البورسعيدي، اختتم مساء أمس الثلاثاء، تدريباته داخل معسكره التدريبي بمدينة سوسة التونسية، والذي يأتي في إطار استعداداته لانطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز في الثامن من أغسطس المقبل.

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