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رياضة

بعد حصوله على الضوء الأخضر،أول مباراة لراشفورد مع برشلونة

ماركوس راشفورد، فيتو
ماركوس راشفورد، فيتو

أكد الصحفي خافي ميجيل أن ماركوس راشفورد حصل على الضوء الأخضر للمشاركة مع برشلونة في المباريات فور الإعلان الرسمي عن التوقيع معه والمتوقع أن يكون اليوم الأربعاء.

اللاعب الإنجليزي سيكون بإمكانه المشاركة ضد فيسيل كوبي يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة التحضيرية للفريق الكتالوني استعدادًا للموسم المقبل 2025-2026.

فيما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد خاض، أمس الثلاثاء، حصته التدريبية الجماعية الأولى مع فريقه الجديد برشلونة.

برشلونة الاسباني، فيتو
برشلونة الإسباني، فيتو

تدريبات المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد

وشارك راشفورد في تدريبات فردية داخل المدينة الرياضية خوان جامبر في انتظار الإعلان الرسمي عن انضمامه إلى برشلونة.

وكان راشفورد قد استبعد من بداية فترة الإعداد مع مانشستر يونايتد، لذلك يسعى المهاجم الإنجليزي لاستعادة لياقته سريعا قبل الظهور مع برشلونة.

وكان اللاعب خضع للفحوصات الطبية الإلزامية في المركز الطبي التابع للمدينة الرياضية في سانت جوان ديسبي، حيث تلقى التهاني شخصيًا من المدرب هانز فليك، والمدير الرياضي ديكو.

 

صفقة انتقال ماركوس راشفورد الي برشلونة

ورحّب الجميع براشفورد في منزله الجديد، بعد أن تلقى في وقت سابق رسائل دعم وثقة من المدرب الألماني وديكو خلال محادثات هاتفية، أكدا له فيها الإيمان الكامل بقدرته على تعزيز هجوم البلوجرانا.

ووافق برشلونة على تغطية أجر راشفورد طوال فترة إعارته التي تستمر لمدة موسم واحد، بعد أن وافق على خفض راتبه، ما وفر على مانشستر يونايتد حوالي 14 مليون جنيه إسترليني.

وتتضمن الصفقة، التي تمتد لـ12 شهرًا أولية، خيار شراء مقابل 30.3 مليون جنيه إسترليني.

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ماركوس راشفورد برشلونة فيسيل كوبي خوان جامبر مانشستر يونايتد هانز فليك ديكو

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