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رياضة

ماركوس راشفورد يبدأ تدريباته الجماعية اليوم مع برشلونة

ماركوس راشفورد، فيتو
ماركوس راشفورد، فيتو

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد سيخوض، اليوم الثلاثاء، حصته التدريبية الجماعية الأولى مع فريقه الجديد برشلونة.

تدريبات المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد

وشارك راشفورد في تدريبات فردية داخل المدينة الرياضية خوان جامبر في انتظار الإعلان الرسمي عن انضمامه إلى برشلونة.

وكان راشفورد قد استبعد من بداية فترة الإعداد مع مانشستر يونايتد، لذلك يسعى المهاجم الإنجليزي لاستعادة لياقته سريعا قبل الظهور مع برشلونة.

وكان اللاعب خضع للفحوصات الطبية الإلزامية في المركز الطبي التابع للمدينة الرياضية في سانت جوان ديسبي، حيث تلقى التهاني شخصيًا من المدرب هانز فليك، والمدير الرياضي ديكو.

صفقة انتقال ماركوس راشفورد الي برشلونة

ورحّب الجميع براشفورد في منزله الجديد، بعد أن تلقى في وقت سابق رسائل دعم وثقة من المدرب الألماني وديكو خلال محادثات هاتفية، أكدا له فيها الإيمان الكامل بقدرته على تعزيز هجوم البلوجرانا.

ووافق برشلونة على تغطية أجر راشفورد طوال فترة إعارته التي تستمر لمدة موسم واحد، بعد أن وافق على خفض راتبه، ما وفر على مانشستر يونايتد حوالي 14 مليون جنيه إسترليني.

وتتضمن الصفقة، التي تمتد لـ12 شهرًا أولية، خيار شراء مقابل 30.3 مليون جنيه إسترليني.

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