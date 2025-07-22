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رياضة

مواعيد مباريات برشلونة في جولته الآسيوية

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

يستعد نادي برشلونة الإسباني لخوض جولة آسيوية هذا الأسبوع، ضمن تحضيراته للموسم الجديد 2025/2026 تحت قيادة المدرب هانز فليك.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن الفريق سيواصل تدريباته في المدينة الرياضية "خوان جامبر" حتى يوم الأربعاء، على أن يغادر صباح الخميس إلى اليابان عبر رحلة إلى مطار كانساي، ليصل في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

مباريات برشلونة في جولته الآسيوية 

وسيقيم برشلونة في مدينة كوبي، ويبدأ تدريباته على ملعب "نويفير"، استعدادًا لأول مباراة ودية أمام فيسيل كوبي ظهر الأحد، مع برنامج تدريبي مكثف يشمل 4 حصص تدريبية قبل اللقاء.

ثم يسافر الفريق إلى كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء 29 يوليو، لخوض مباراة أمام سيول إف سي يوم الخميس، قبل أن يختتم جولته بمواجهة دايجو إف سي يوم الإثنين.

ومن المقرر أن تعود البعثة إلى إسبانيا يوم الثلاثاء 5 أغسطس، في تمام الساعة 8:30 صباحًا.

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