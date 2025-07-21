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رياضة

راشفورد يجتاز الكشف الطبي في برشلونة بنجاح

راشفورد، فيتو
راشفورد، فيتو

اجتاز الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، الفحص الطبي في برشلونة، اليوم الإثنين، قبل انتقاله على سبيل الإعارة.

ووصل راشفورد (27 عامًا) إلى كتالونيا، مساء أمس الأحد، بعد الحصول على إذن من مانشستر يونايتد لإكمال إجراءات الانتقال.

هانز فليك يستقبل راشفورد في برشلونة 

ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فإن راشفورد اجتاز الفحص الطبي اليوم، وسيتم تقديمه لوسائل الإعلام، الأربعاء المقبل.

وكان في استقبال راشفورد مدرب برشلونة هانز فليك، والمدير الرياضي ديكو، في ملعب التدريب، اليوم الإثنين.

وشهدت المحادثات بين برشلونة ومانشستر يونايتد تقدما سريعا في الأسبوع الماضي، حيث تم الاتفاق على صفقة من حيث المبدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ووافق برشلونة على تغطية أجر راشفورد طوال فترة إعارته التي تستمر لمدة موسم واحد، بعد أن وافق على خفض راتبه، ما وفر على مانشستر يونايتد حوالي 14 مليون جنيه إسترليني.

وتتضمن الصفقة، التي تمتد لـ12 شهرًا أولية، خيار شراء مقابل 30.3 مليون جنيه إسترليني.

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