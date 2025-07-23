الأربعاء 23 يوليو 2025
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أخبار مصر

قبل انطلاقه، ننشر عناوين وأرقام معامل التنسيق الإلكتروني بالمحافظات

تنسيق الجامعات 2025،
تنسيق الجامعات 2025، فيتو
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تنسيق الجامعات 2025.. تبدأ خلال ساعات مرحلة تنسيق القبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة 2025، حيث من المتوقع أن تعلن وزارة التعليم العالي الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة.

ويفتح موقع التنسيق الإلكتروني باب التسجيل للطلاب، لتسجيل رغباتهم في تنسيق الجامعات 2025، خلال المدة التي تقررها الوزارة للمرحلة الأولى للتنسيق، ويتم بعد غلق باب التسجيل وخلال يومين تقريبًا إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق، والحد الأدنى للمرحلة الثانية وموعد تسجيل الرغبات.

وتيسيرًا على الطلاب، تستعرض فيتو أماكن وعناوين معامل التنسيق الإلكتروني بمختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى أرقام الهواتف المخصصة للاستفسار والاستعلام، والمسئول عن كل مكتب.

 

أماكن مكاتب التنسيق الإلكتروني بالمحافظات

1. القاهرة

معامل كلية الهندسة- صباحة محمد عبد المقصود -01280811664

معامل كلية الزراعة- محمد لطفى محمد- 35681968

معهد الدراسات والبحوث الإحصائية-عبير يحيى عبد الجواد-01225217799
هالة إسماعيل أحمد-0100330887

2. الإسكندرية

 الآداب - 034875737 
 العلوم- 035909872 
علوم محرم بك -035909872
المدينة الجامعية -هبة الله فؤاد أحمد- 034289916
 الهندسة - 035914475
التربية الرياضية بنين أبي قير - 035621123 
التربية - 034805752 

3. دمنهور

معمل كلية التجارة المجمع النظري بالابعادية - ماهر عبد الفتاح - 0453282227
معمل كلية التربية- 1002238927 
معمل كلية الطب البيطري المجمع العلمي - صلاح هنداوي  - 0453282225 
معمل كلية العلوم 0453320570 - 111266310 
معمل كلية الحاسبات داخل الحرم - 0453293011 
معمل كلية آداب داخل الحرم-محمد حسني مصطفى - 0128360081 

4. عين شمس

كلية البنات بمصر الجديدة- كريم مسلم- 01008284881 
كلية الهندسة العباسية- سيدة طه محمد الخولي - 01220873316 
المدينة الجامعية طلبة بالعباسية - أحمد خضر  - 01227855206 

5. أسيوط

معمل الحاسب الآلي بكلية الآداب -فرغلي أحمد عطية-  01097099806 
معمل الحاسب الآلي بقطاع (1) - محمد عبد العظيم - 01003851883 

6. طنطا

مبنى المكتبة المركزية كلية الصيدلة بالمجمع الطبي- أحمد صفا -01009391796

7. الزقازيق
معامل الحاسبات المركزية بالجامعة أمام مكتب رئيس الجامعة - أحمد مصطفى  -0109394450
وحدة الخدمات الإلكترونية بالمدينة الجامعية للطالبات شارع جيهان- أبو مسلم حامد - 01111557059 

8. المنصورة
 كلية التربية بالحرم الجامعي- السعيد مأمون السعيد -01553626324 
كلية الصيدلة الحرم الجامعي- محمود السيد هيبه- 01221944001  
قاعة التنسيق الإلكتروني بالمدينة الجامعية بنين- صلاح عبد العظيم - 010690207355  
محمد حسن عبد الطيف- 01007651565 

9.دمياط

كلية التربية النوعية بجوار مدرسة الكفراوي -مها وجدي السويدي - 01004201232 
كلية الفنون التطبيقية بجوار مكتبة مصر العامة- سامح أحمد فرج- 010120700254  
نشوى أبو جلالة- 0122001547
منى محمود الرصاص - 01090414629 

10 بني سويف

معمل الحاسب الآلي بكلية الإعلام- إبراهيم عبده - 01005363098 
معمل تكنولوجيا المعلومات- محمد إبراهيم شاكر - 01222645551 

المعمل المركزي حرم الجامعة

معمل الحاسب الآلي بكلية الحاسبات بشرق النيل مجمع التعليم الصناعي

11. حلوان

معمل كلية الهندسة بالمطرية-عاطف محمد جودة - 01024402540 
معمل كلية الهندسة بحلوان-منجد محمد محمد - 01001531546 
أحمد محمد سمير - 01005253557 
معمل كلية التربية الرياضية بنين بالهرم- حنان سيد سليمان - 01113346620 
معمل كلية الفنون الجميلة بالزمالك- ياسر جمال أمين - 01228800607 

معمل كلية التربية الموسيقية الزمالك- ممدوح إبراهيم شراره - 01003955115

12.المنيا

معمل ملحق كلية دار علوم داخل الحرم الجامعي- صالح إبراهيم عمار- 01020334873  
معمل ملحق كلية التربية الرياضية داخل الحرم- محمد أيمن كمال- 01001813223  
معمل المدينة الجامعية للبنين بجوار فرع البنك الأهلي للجامعة- سامية سويلم أحمد -0122330137 

13. قناة السويس

مركز تطوير التعليم الجامعي ك 4.5 الطريق الدائري الإسماعيلية-  إبراهيم السيد أحمد زيد  - 01288988118 

14. المنوفية

مجمع الكليات (صالة كلية الحقوق) شبين الكوم- ماهر محمدي سنبل  - 01114729748 

15. السادات

عبد الحميد البغدادي 0100465288 

إدارة الجامعة - الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب مبنى رقم 205 المنطقة الرابعة

عمل التطوير 1, 2, 3 بمنى المدرجات

16 جنوب الوادي

مبنى قاعة المؤتمرات مدرجة كلية الآداب بقنا- 01002705913
نادي التكنولوجيا حاسبات ومعلومات مبنى الإدارات الدور الأرضي بفرع الأقصر-على فكرى-01097247533

كلية الحاسبات والمعلومات- 01000768676
كلية التربية بالغردقة

17. الفيوم

معمل الحاسب الآلي بكلية الهندسة بالجامعة- 0842154834

معمل الحاسب الآلي بكلية الزراعة- 0842144029

معمل الحاسب الآلي بكلية العلوم- 0842154890

18. بنها

معمل كلية التجارة - 0133225493

معمل كلية الزراعة بمشتهر- د/ رحاب عبد الرؤف ذكى - 0132468150 

19. سوهاج

معمل مركز المشروع تطوير نظم تقويم الطلاب بدروم مبنى كلية الطب- علاء عاطف الصادق- 011150066215

معمل مدرجات كلية التجارة

20 كفر الشيخ

معامل كلية التربية النوعية كفر الشيخ-  د/ محمود أبو المجد سليمان- 01069626065

21 بورسعيد

معامل كلية التربية النوعية نقطة مدينة بور سعيد- د/ اشرف البردعي- 01000270585

معامل كلية الهندسة نقطة مدينة بور فؤاد-  د/ اسلام السيد عبد الفتاح- 01004737209

22. السويس

معمل كلية الآداب والعلوم بالجامعة- احمد ضاحي سالم- 01003963119 

23. مرسى مطروح

معمل كلية التربية-منى هنداوي- 01279917034 

24 الوادي الجديد

معمل الرياضيات بكلية التربية- مدحت مصطفى خليل- 10094633470 

25 العريش

معمل كلية التربية بالعريش-اشرف محمود - 01273088004 

26 أسوان

معمل التنسيق الإلكتروني بمقر الجامعة بصحاري- عمرو محمد عبد اللطيف- 01206562222

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