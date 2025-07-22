معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة جنوب الوادي تستعد لاستقبال طلاب الثانوية العامة

أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، بمحافظة قنا أن الجامعة أنهت استعداداتها لاستقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين في تسجيل رغباتهم ضمن مراحل التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالجامعات وذلك بمعامل التنسيق الإلكتروني.

تخصيص أماكن لطلاب الثانوية

وخصصت الجامعة معمل التطوير 1 بمبنى المدرجات بالدور الثاني ومعمل التطوير 2 بقاعة الكافي نت بطاقة 30 جهاز بمقر الجامعة بقنا، لتقديم خدمات التنسيق الإلكتروني، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، حيث يتواجد عدد من المتخصصين لمساعدة الطلاب وأولياء الأمور في إدخال الرغبات بطريقة صحيحة ودقيقة، وتقديم الإرشادات الفنية المتعلقة بمراحل التنسيق، مع الالتزام الكامل بتوفير بيئة مريحة وآمنة للطلاب.



وأكد الدكتور أحمد عكاوي أن الجامعة حريصة على توفير كافة التسهيلات الممكنة لدعم الطلاب الجدد وتسهيل إجراءات التنسيق بما يضمن دقة الاختيارات وسلاسة التسجيل، مشيرًا إلى أن معامل التنسيق ستعمل وفق الجداول الزمنية المعلنة من وزارة التعليم العالي.

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