40 حكما يشاركون في المرحلة الأولى للحصول على رخصة حكم الفيديو (صور)

الحكام، شهد معسكر الحكام الراغبين في الحصول على رخصة حكم فيديو، أمس الثلاثاء، مشاركة 40 حكمًا مصريًّا يسعون للحصول على رخصة حكم الفيديو المساعد كدفعة أولى سعيًا من لجنة الحكام باتحاد الكرة لزيادة قاعدة حكام تقنية الفيديو “VAR”.

انطلاق معسكر الحكام للحصول على رخصة الـ"VAR"

انطلقت الإثنين المرحلة الثانية لمعسكر تدريب الحكام على الجزء العملي في الملعب وسيارات VAR بحضور الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم وإيجور مندوب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" محاضر تقنية الفيديو المعتمد من فيفا الذي يشرف على المعسكر وأعضاء لجنة الحكام الرئيسية.

40 حكما يشاركون في معسكر تقنية الفيديو

شارك في المعسكر 20 حكمًا "10 حكام ساحة و10 مساعدين"، وتم تقسيم اليوم الأول إلى فترتين، الأولى صباحية من التاسعة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا وشهدت محاضرات نظرية للحكام، والفترة الثانية مسائية من الرابعة عصرا وحتى الحادية عشر مساء وتضمنت تدريبات عملية للحكام في الملعب حيث قام كل طاقم بإدارة 20 دقيقة لمباريات ودية أقيمت بمعرفة لجنة الحكام الرئيسية بأحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية.

الخبير الأجنبي إيجور، فيتو

موعد المرحلة الثالثة لمعسكر حكام الفار

وتبدأ المرحلة الثالثة من معسكر رخص الـVAR في الفترة من 26 حتى 30 يوليو، وتشهد إدارة كل طاقم لمباراة كاملة، وكانت المرحلة الأولى أقيمت مطلع يوليو الجارى واستمرت لمدة 6 أيام بمشاركة 40 حكمًا (20 ساحة و20 مساعدًا).

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