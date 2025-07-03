40 حكما يجتازون اختبارات الانضمام لدورة الحصول على رخصة تقنية VAR

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم اجتياز ٤٠ حكمًا (٢٠ ساحة و٢٠ مساعدًا) في الاختبارات التي أقيمت خلال اليومين الماضيين للمشاركة في المعسكر المغلق الذي انطلق اليوم للحصول على رخصة تقنية VAR.

محاضرات نظرية في اليوم الأول

وشهد اليوم الأول للمعسكر المغلق الذي يستمر حتى السابع من يوليو الحالي محاضرات نظرية ألقاها المحاضرون بالاتحادين الإفريقي والدولي لكرة القدم الثلاثي سيد مراد وجهاد جريشة وهيام بركة وركزت على بروتوكول تقنية الفيديو المساعد، وحالات التدخل بواسطتها، وحد التدخل من حكام التقنية أثناء إدارة المباريات.

محاكاة لتدريب حكام تقنية الفيديو

ومن المقرر أن يشهد برنامج المعسكر خلال الأسبوع المقبلة محاكاة لتدريب حكام تقنية الفيديو على اتخاذ القرارات خلال سيناريوهات مختلفة تحاكي مواقف اللعب الواقعية بهدف تحسين قدرات الحكام على اتخاذ القرارات الصحيحة والسريعة، وتقليل الأخطاء التحكيمية، وتعزيز الثقة بالنفس لديهم.

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