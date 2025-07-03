الخميس 03 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

40 حكما يجتازون اختبارات الانضمام لدورة الحصول على رخصة تقنية VAR

معسكر حكام الفيديو،
معسكر حكام الفيديو، فيتو

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم اجتياز ٤٠ حكمًا (٢٠ ساحة و٢٠ مساعدًا) في الاختبارات التي أقيمت خلال اليومين الماضيين للمشاركة في المعسكر المغلق الذي انطلق اليوم للحصول على رخصة تقنية VAR.

 

محاضرات نظرية في اليوم الأول

وشهد اليوم الأول للمعسكر المغلق الذي يستمر حتى السابع من يوليو الحالي محاضرات نظرية ألقاها المحاضرون بالاتحادين الإفريقي والدولي لكرة القدم الثلاثي سيد مراد وجهاد جريشة وهيام بركة وركزت على بروتوكول تقنية الفيديو المساعد، وحالات التدخل بواسطتها، وحد التدخل من حكام التقنية أثناء إدارة المباريات.

محاكاة لتدريب حكام تقنية الفيديو

ومن المقرر أن يشهد برنامج المعسكر خلال الأسبوع المقبلة محاكاة لتدريب حكام تقنية الفيديو على اتخاذ القرارات خلال سيناريوهات مختلفة تحاكي مواقف اللعب الواقعية بهدف تحسين قدرات الحكام على اتخاذ القرارات الصحيحة والسريعة، وتقليل الأخطاء التحكيمية، وتعزيز الثقة بالنفس لديهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لجنة الحكام الاتحاد المصري لكرة القدم رخصة تقنية VAR سيد مراد جهاد جريشة الاتحادين الإفريقي والدولى لكرة القدم

مواد متعلقة

رابطة الأندية: من الصعب فصل لجنة الحكام عن اتحاد الكرة في الوقت الراهن

عودة تقنية الفيديو، حكام مباريات اليوم السبت بكأس مصر

اتحاد الكرة يهاجم الشركة المسؤولة عن تقنية الفار بالدوري

اتحاد الكرة يرفض مطلب لـ ياسر عبدالرؤوف بشأن حكام الفار

الأكثر قراءة

حريق هائل بعقار سكني مكون من 5 طوابق بحلمية الزيتون والدفع بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة

في غياب الأم، أب ينهي حياة أولاده الثلاثة بآلة حادة بالمنيا

وصول فيريرا المدير الفني الجديد للزمالك إلى القاهرة

محمد شريف: وقعت للأهلي 5 سنوات ووسام أبو علي رقم واحد في النادي

محمد رمضان يرد على أحمد السقا بعد تعليقه على لقب "نمبر وان"

أسعار النحاس في البورصات العالمية والأسواق المحلية اليوم الأربعاء

استقرار سعر الأرز في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 2 /7/ 2025

تصريح نتنياهو يكشف الترتيبات، أهداف تسريع التطبيع لتنفيذ مشروع الممر الهندي المهدد لقناة السويس

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في البورصات العالمية والأسواق المحلية اليوم الأربعاء

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

استقرار سعر الأرز في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 2 /7/ 2025

سعر جرام الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025

المزيد

انفوجراف

بعد زيادتها بدءا من اليوم.. الأسعار الرسمية الجديدة لسجائر "ميريت" و"مارلبورو" و"إل إم" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 3 – 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 3 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الجار في المنام وعلاقته ببشرى الخير القادمة

المزيد
الجريدة الرسمية