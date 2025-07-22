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رياضة

محاضرات نظرية وتدريبات عملية لـ20 حكما في اليوم الأول لمعسكر الـVAR (صور)

معسكر حكام الفار،
معسكر حكام الفار، فيتو

انطلقت أمس الإثنين المرحلة الثانية لمعسكر تدريب الحكام على الجزء العملي في الملعب وسيارات VAR بحضور الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم والسيد إيجور مندوب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" محاضر تقنية الفيديو المعتمد من فيفا الذي يشرف على المعسكر وأعضاء لجنة الحكام الرئيسية.

40 حكما يشاركون في معسكر تقنية الفيديو

شارك في المعسكر 20 حكمًا "10 حكام ساحة و10 مساعدين"، وتم تقسيم اليوم الأول إلى فترتين، الأولى صباحية من التاسعة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا وشهدت محاضرات نظرية للحكام، والفترة الثانية مسائية من الرابعة عصرا وحتى الحادية عشر مساء وتضمنت تدريبات عملية للحكام في الملعب حيث قام كل طاقم بإدارة 20 دقيقة لمباريات ودية أقيمت بمعرفة لجنة الحكام الرئيسية بأحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية.

ويستمر المعسكر اليوم الثلاثاء بنفس الوتيرة، على أن تنضم مجموعة جديدة من الحكام "10 حكام ساحة و10 مساعدين" يومى الأربعاء والخميس المقبلين للخضوع لنفس البرنامج.

موعد المرحلة الثالثة لمعسكر حكام الفار

وتبدأ المرحلة الثالثة من معسكر رخص الـVAR في الفترة من 26 حتى 30 يوليو، وتشهد إدارة كل طاقم لمباراة كاملة، وكانت المرحلة الأولى أقيمت مطلع يوليو الجارى واستمرت لمدة 6 أيام بمشاركة 40 حكمًا (20 ساحة و20 مساعدًا).

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الحكام لجنة الحكام الرئيسية فيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم مصطفي عزام

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