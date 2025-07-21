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رياضة

اتحاد الكرة يستقبل محاضر "حكم الفيديو" المعتمد من الفيفا

الحكام،فيتو
الحكام،فيتو

اتحاد الكرة، استقبل الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، صباح اليوم الإثنين، السيد ايجور مندوب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا " محاضر تقنية الفيديو المعتمد من فيفا الذي يشرف على معسكر تدريب الحكام على الجزء العملي في الملعب وسيارات VAR الذي ينطلق اليوم. 

وأقام الاتحاد المصري لكرة القدم  مطلع يوليو الجاري، معسكر الحكام المرشحين للحصول على رخصة تقنية VAR والذى استمر لمدة 6 أيام بمشاركة 40 حكمًا (20 ساحة و20 مساعدًا).

وركزت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم خلال المعسكر على رفع الكفاءة الفنية للحكام والمساعدين عن طريق المحاضرات النظرية اليومية، وتم تقسيم الحكام إلى ثلاث مجموعات على مدار أيام المعسكر للتأكيد على بروتوكول تقنية الفيديو المساعد، وحالات التدخل بواسطتها، وحد التدخل من حكام التقنية أثناء إدارة المباريات، وذلك وفقا للبرنامج الذي أعده أوسكار رويز رئيس اللجنة الذي يتابع المعسكر يوميا.

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