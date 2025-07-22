اتحاد الطائرة يحدد موعد قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، عن إقامة قرعة بطولة الدوري الممتاز للرجال والسيدات لموسم 2025-2026، يوم الإثنين الموافق 11 أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن تجري مراسم القرعة داخل القاعة الرئيسية باللجنة الأولمبية المصرية، حيث يتضمن الحدث تقديم عرض تفصيلي لأبرز التعديلات التي طرأت على قانون التحكيم، تمهيدًا لتطبيقها في الموسم الجديد.

وتنطلق منافسات دوري السيدات يوم 6 أكتوبر 2025، وتستمر حتى 3 مايو 2026، بينما يبدأ دوري الرجال في 20 أكتوبر 2025 ويُختتم في 17 مايو 2026.

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