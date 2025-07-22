كسر محدود بجسم خليج متفرع من ترعة السويس بالإسماعيلية

تواصل الأجهزة التنفيذية في محافظة الإسماعيلية، جهودها لرفع تراكم المياه التي تسببت في أضرار ض بيوت الأهالى والأراضي الزراعية، جراء تسرب محدود وقع نتيجة كسر بإحدى جوانب خليج متفرع من ترعة السويس بالإسماعيلية بمنطقة عين غصين.

إخطار بتسريب مياه

وكانت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في محافظة الإسماعيلية، تلقت إخطارا يفيد بكسر في خليج متفرع من ترعة السويس بقرية عين غصين، مما أدى إلى تسرب المياه إلى بعض المنازل وغرق مساحات محدودة من الأراضي الزراعية.

توجه الأجهزة التنفيذية وفرق العمل

وتعمل الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع مديرية الرى في محافظة الإسماعيلية، والوحدة المحلية لقرية عين غصين على إزالة تجمعات المياه التي نالت من عدد من المنازل، والأراضي الزراعية.

محافظ الإسماعيلية يوجه لجنة لإعداد تقرير

كما كلف اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مكتب المتابعة الميدانية لإعداد تقرير مفصل عن الأسباب التي أدت لذلك التسريب، وكذا إجراء فحص فنى عاجل لتلك التفريعة.



وعلى صعيد آخر كان الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، عقد اجتماعا لبحث إجراءات تطوير الإدارة العامة لري قناطر الدلتا.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور سويلم إلى أن مجموعة المنشآت المائية بقناطر الدلتا تعتبر ذات أهمية استراتيجية كبيرة نظرا لتحكمها فى إدارة وتوزيع المياه بمنطقة الدلتا، وهو ما يؤكد على أهمية الحفاظ على هذه المنشآت وتطوير أدوات إدارتها وتشغيلها بما يمكنها من القيام بدورها على الوجه الأمثل.

وقد وجه الدكتور سويلم بتوفير الإمكانيات البشرية والمعدات المطلوبة لزيادة معدلات التطهيرات أمام المنشآت المائية بالقناطر الخيرية، مع وضع خطة لصيانة وتطوير منظومة تشغيل مجموعة القناطر، وتحديث أنظمة رصد وقياس التصرفات خلف مجموعة المنشآت المائية الواقعة تحت إشراف الإدارة.

تعظيم الاستفادة من الورش الإنتاجية

كما وجه بتعظيم الاستفادة من الورش الإنتاجية التابعة للإدارة العامة لرى قناطر الدلتا، وتوفير الدعم اللازم للإدارة من الموارد البشرية واللوجيستية التى تمكنها من الإستمرار فى تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير ذاتيا للمنشآت المائية والحدائق الواقعة تحت إشراف الإدارة، واستمرار أعمال تطوير الحدائق وإستثمار الأملاك التابعة للوزارة بما لا يعيق المهام الأساسية لإدارة وتشغيل وصيانة مجموعة القناطر، وبذل المزيد من الجهد لتعظيم الاستفادة من الأملاك وتحصيل المديونيات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مخالفات السكن الإداري.

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