إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الغربي بالفيوم

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم، علىطريق اسيوط الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة ميكروباص علي الطريق الغربي

كان مدير أمن الفيوم، اللواء احمد عزت، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، علي طريق اسيوط الصحراوي الغربي، ووجود مصابين، وعلي الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن السرعة الزائدة أدت الي اختلال عجلة القيادة في يد سائق السيارة، وفقد السيطرة عليها، فإنقلبت في نهر الطريق، ما تسبب في إصابة 6 اشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

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