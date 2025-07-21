الإثنين 21 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الغربي بالفيوم

مستشفي الفيوم العام،
مستشفي الفيوم العام، فيتو

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم، علىطريق اسيوط الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة ميكروباص علي الطريق الغربي

كان مدير أمن الفيوم، اللواء احمد عزت، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب  سيارة ميكروباص، علي طريق اسيوط الصحراوي الغربي، ووجود مصابين، وعلي الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ،  وتبين أن السرعة  الزائدة أدت الي اختلال  عجلة القيادة في يد سائق السيارة، وفقد السيطرة عليها،  فإنقلبت في نهر الطريق، ما تسبب في إصابة 6 اشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الإثنين 21-7-2025 في الفيوم

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على طريق "الفيوم ـ القاهرة"

وتم  تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم أسيوط الصحراوي الغربي انقلاب سيارة ميكروباص غرفة عمليات شرطة النجدة مدير أمن الفيوم مستشفي الفيوم العام

مواد متعلقة

أخبار الحوادث اليوم، القبض على شاب متهم بمعاشرة خالته والإنجاب منها سفاحا،العثور على جثة هندي في المهندسين، مصرع شخص وإصابة 8 آخرين أعلى دائري البراجيل، عامل يقتل زوجته في عين شمس

انتظام حركة المرور بطريق أسيوط الغربي بالفيوم بعد رفع آثار حادث سير

إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين علي الطريق الغربي بالفيوم

إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي الغربي

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة علي الطريق الغربي بالفيوم

إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة أجرة بالفيوم

إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة أجرة على طريق أسيوط الغربي

إصابة 14 مواطنًا في حادث انقلاب سيارة بالفيوم

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من الكهرباء لأصحاب العدادات القديمة قبل رفعها مع بداية أغسطس

شروط التقديم فى قسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025، ترقبوها قريبا

قبل انتخابات الشيوخ والنواب، تعرف على حكم الامتناع عن التصويت

برغم اتهامه بتشويه وجهها، الطبيب اللبناني يوثق قيامه بعمليات تجميل جديدة لريهام سعيد (فيديو)

بعد رأس الحكمة بـ 50 كم، قطر تستعد لضخ 4 مليارات دولار لتطوير مدينة في الساحل الشمالي

الزمالك يخطر محمود بنتايك بهذا الأمر

شعبة الأدوية تحذر من بوادر أزمة في سوق الدواء وتستغيث برئيس الوزراء

خدمات

المزيد

سعر السكر فى السوبر ماركت اليوم الإثنين 21-7-2025

انخفاض العنب والتفاح والشمام، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

أخطاء أول سنة قيادة وطرق تفاديها لإطالة عمر السيارة

انخفاض 5 أصناف، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قبل انتخابات الشيوخ والنواب، تعرف على حكم الامتناع عن التصويت

بقرار من الطيب، تكليف حسن الصغير رئيسًا لأكاديمية الأزهر العالمية (مستند)

هل «الدايم» من أسماء الله الحسنى، وهل يجوز تسمية شركة به؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية