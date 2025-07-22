ننشر أسماء الفائزين بجوائز الرواد في العلوم والتكنولوجيا 2024

أعلن مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، خلال اجتماعه رقم (182) المنعقد اليوم، أسماء نخبة من علماء مصر المتميزين الفائزين بجوائز الدولة لعام 2024، والتي تشمل جوائز النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية في مجالي العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة، إلى جانب جوائز الرواد وجوائز المرأة (التقديرية والتشجيعية).

جاء الإعلان خلال جلسة المجلس التي ترأسها الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس مجلس الأكاديمية، وبحضور الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس الأكاديمية ونائب رئيس المجلس، وعدد من العلماء والخبراء أعضاء المجلس.





أسماء الفائزين بجوائز الرواد

عددها أربعة جوائز، وقيمة كل جائزة مائة ألف جنيه.



أولًا: جائزة الرواد فى العلوم الأساسية:

الأستاذ الدكتور محمد إسماعيل عبده إبراهيم

أستاذ متفرغ بكلية العلوم ـ جامعة الأسكندرية



ثانيًا: جائزة الرواد فى العلوم الزراعية:

الدكتور علي محمد شمس الدين

أستاذ متفرغ بكلية الزراعة ـ جامعة بنها

ثالثًا: جائزة الرواد فى العلوم الطبية:

الأستاذ الدكتور حسام الدين أحمد موافي

أستاذ متفرغ بكلية الطب ـ جامعة القاهرة

رابعًا جائزة الرواد: فى العلوم الهندسية:

الأستاذ الدكتور جلال مصطفى محمد سعيد

أستاذ متفرغ بكلية الهندسة ـ جامعة الفيوم



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بيان بأسماء الفائزين بجوائز المرأة التقديرية لعام 2024





جوائز المرأة التقديرية: عددها أربع جوائز، وقيمة كل جائزة خمسون ألف جنيه.



أولًا: فى مجال الزراعة والعلوم الغذائية:

الأستاذة الدكتورة إيمان زهران عبد الحميد أحمد النجار

أستاذ بكلية الطب البيطرى ـ جامعة المنصورة

ثانيًا: فى مجال الصحة والعلوم الصيدلية:

الأستاذة الدكتورة أمانى عبد المنعم مصطفى عبد الرحمن

أستاذ باحث متفرغ بالمركز القومى للبحوث

ثالثًا: فى مجال المياه والطاقة والعلوم البيئية:

الأستاذة الدكتورة أميمة عبد الجواد مدبولى القاضى

أستاذ باحث بمركز بحوث وتطوير الفلزات

رابعًا: فى مجال العلوم الاجتماعية:

الأستاذة الدكتورة منى فؤاد على عبد الغنى

أستاذ متفرغ بكلية الأثار ـ جامعة القاهرة

الفائزات بجوائز المرأة التشجيعية لعام 2024

جوائز المرأة التشجيعية: عددها أربع جوائز، وقيمة كل جائزة ثلاثون ألف جنيهً.



أولًا: فى مجال الزراعة والعلوم الغذائية:

تمنح مناصفة بين كل من:



ـ الأستاذة الدكتورة مرفت عبد الحليم عبد اللطيف عبد الرحمن

أستاذ بكلية الطب البيطرى ـ جامعة دمنهور

والأستاذة الدكتورة يسرا أحمد سلطان عبد الرحمن

أستاذ بكلية الزراعة ـ جامعة الإسكندرية

ثانيًا: فى مجال الصحة والعلوم الصيدلية:

الأستاذة الدكتورة رشا محمد عبد الرؤف محمد

أستاذ بكلية الطب الأسنان ـ جامعة القاهرة

ثالثًا: فى مجال المياه والطاقة والعلوم البيئية:

الدكتورة ولاء صلاح الدين إسماعيل السيد أحمد

أستاذ مساعد بكلية الهندسة بالجامعة البريطانية بمصر

رابعًا: فى مجال العلوم الاجتماعية: تم حجب الجائزة

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