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أخبار مصر

أكاديمية البحث العلمي تعلن فتح باب التقديم لمنح الزيارات القصيرة لنقل التكنولوجيا بروسيا

اكاديمية البحث العلمي،
اكاديمية البحث العلمي، فيتو

 أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقديم للزيارات المستهدفة مع المعهد المتحد للعلوم النووية بدوبنا روسيا ضمن الدورة الثانية من برنامج الزيارات القصيرة (مدة 3 أشهر) للباحثين الشباب من حملة الدكتوراه العاملين بالجامعات والمراكز البحثية.

ويأتي هذا البرنامج في إطار التعاون المستمر بين الأكاديمية والمعهد المتحد للعلوم النووية بجمهورية روسيا الاتحادية، الذي تُعد مصر أول دولة عربية وأفريقية تحصل على العضوية الكاملة به منذ نوفمبر 2021.

ويضم المعهد أكثر من 1200 باحث من 18 دولة، من بينهم 1000 باحث حاصل على درجة الدكتوراه.

 أهداف البرنامج:

* تمكين الباحثين المصريين من تطوير قدراتهم البحثية
* التدريب العملي داخل معامل المعهد
* تعزيز فرص التعاون الدولي مع نخبة من العلماء
* المساهمة في نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مصر

 تغطي المنحة:

* تذاكر السفر
* الإقامة لمدة ثلاثة أشهر

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