إصابة سيدة وطفل في حادث مروري بالفيوم

أصيبت سيدة من الفيوم، بإصابات متفرقة بالجسم، كما أصيب طفلها الرضيع، في حادث مروري، أثناء عبورها نهر طريق قرية سنهور - أبشواي، وتم نقلهما إلى مستشفى أبشواي المركزي لتلقي العلاج اللازم.

حادث مروري على طريق سنهور - أبشواي

وكان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة سنهور القبلية، يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق قرية سنهور - أبشواي، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن ربة منزل كانت تحمل رضيعها أثناء عبور الطريق، فصدمهما موتوسيكل مسرع، وتم نقلهما إلى مستشفى أبشواي المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة سنهور القبلية، وتم العرض على النيابة العامة، لتولي التحقيقات.

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