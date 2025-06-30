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رياضة

اللجنة الفنية باتحاد الكرة تحتفل بعيد ميلاد "المعلم" حسن شحاتة (صور)

اللجنة الفنية باتحاد
اللجنة الفنية باتحاد الكرة، فيتو

احتفلت اللجنة الفنية باتحاد الكرة المصري، اليوم الإثنين، وعلى هامش اجتماعها بعيد ميلاد "المعلم" حسن شحاتة أحد أساطير الكرة المصرية.

فيما أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة، أن حسن شحاتة حصل على نصف بطولات مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد تتويجه مع الفراعنة بثلاث بطولات أفريقية.

حسن شحاتة صنع تاريخا مع نادي الزمالك

وقال شحاتة في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة نادي الزمالك: "حسن شحاتة صنع تاريخا مع القلعة البيضاء وهو ثاني الهدافين التاريخيين للقلعة البيضاء وساهم في شعبية النادي بالكويت بعدما لعب لعدة أندية هناك".

وأضاف: "ناصر منسي يمتلك كل مقومات رأس الحربة وهو زملكاوي حتى النخاع، ويقاتل داخل الملعب ويسجل أهداف من أنصاف الفرص، فهو لاعب كبير للغاية، وكان حلم حياته اللعب في الزمالك، وكنت دائما أقول بأنه سيكون أفضل مهاجم في مصر".

وأوضح: "ناصر منسي كان سيرحل عن الزمالك في بداية الموسم الماضي، ولكنه تألق في السوبر الأفريقي وأتمنى انضمامه لمنتخب مصر في الفترة المقبلة".

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حسن شحاته إتحاد الكرة المصرى الإعلامي كريم حسن شحاتة اللجنة الفنية بـاتحاد الكرة المصري بطولة كأس الأمم الأفريقية الزمالك

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