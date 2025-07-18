رسميا، مصر تستضيف بطولة أفريقيا لشباب الكرة الطائرة

الكرة الطائرة، نجح مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة المهندس ياسر قمر، في الحصول على موافقة الاتحاد الافريقي للعبة على استضافة البطولة الأفريقية للشباب تحت 20 سنة، والمقرر إقامتها في شهر سبتمبر المقبل.

وشهدت الأيام الماضية اتصالات مكثفة من المهندس ياسر قمر مع بشرى حجيج، رئيسة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، للحصول على موافقة الاتحاد الدولي على تعديل موعد إستضافة البطولة الأفريقية من شهر أغسطس إلى سبتمبر، نظرًا لمشاركة منتخبي 2005-2006 ببطولة العالم في الصين ومشاركة منتخبي 2007-2008 في بطولة العالم بأوزبكستان خلال الفترة المقبلة مما يصعب إستضافة بطولة أفريقيا في شهر أغسطس وهو ما استجاب له الاتحاد الدولي ووافق بشكل استثنائي لمصر على تعديل موعد البطولة وإقامتها بالقاهرة في شهر سبتمبر المقبل.

ووجّه المهندس ياسر قمر الشكر إلى الاتحاد الدولي على ثقته الكبيرة في إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، والاستجابة لتعديل موعد البطولة بما يتناسب مع ظروف كافة منتخبات القارة الأفريقية وعلى رأسهم منتخب مصر.

كما أشاد رئيس الاتحاد المصري بدعم ومساندة بشرى حجيج لمصر، مؤكدًا أن العلاقة الطيبة بين الاتحادين المصري والأفريقي، تحت قيادتها، ساهمت في حصول مصر على شرف تنظيم هذا الحدث القاري الهام سبتمبر المقبل.

وتعد بطولة أفريقيا للشباب أول حدث قاري يُنظم تحت قيادة مجلس الإدارة الحالي بتشكيله الجديد.

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