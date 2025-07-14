المشاركة الأسوأ، كيف تراجع ترتيب منتخب الناشئات في مونديال الكرة الطائرة؟

الكرة الطائرة، أنهى المنتخب الوطني للكرة الطائرة للناشئات تحت 19 عاما، مشاركته في منافسات بطولة العالم، التي أقيمت مؤخرا بتنظيم مشترك بين كرواتيا وصربيا.

وخاض المنتخب الوطني 5 مباريات في دور المجموعات جاءت كالتالي:

مصر (1) - (3) كندا

مصر (1) - (3) ألمانيا

مصر (3) - (1) تايلاند

مصر (0) - (3) كرواتيا

مصر (0) - (3) المكسيك

وفي دور تحديد المراكز خاض المنتخب الوطني 3 مباريات حقق الفوز في مواجهة وحيدة وخسر مباراتين:

مصر (0) - (3) إسبانيا

مصر (3) - (1) جمهورية الدومينيكان

مصر (1) - (3) بيرو

واحتل المنتخب الوطني المركز الـ22 من أصل 24 منتخب شارك في البطولة المونديالية، وهو تراجع ملحوظ عن النسخة الأخيرة من البطولة التي أقيمت عام 2023، واحتل فيها الفراعنة المركز الـ16 من أصل 24 منتخب.

وفيما يلي المراكز التي حققها منتخب الناشئات في النسخ الماضية من بطولات العالم:

2023 - حقق المنتخب المركز الـ16

2021 - حقق المنتخب المركز الـ18

2019 - حقق المنتخب المركز الـ10

2017 - لم نشارك

2015 - حقق المنتخب المركز الـ14

2013 - حقق المنتخب المركز الـ15

2011 - حقق المنتخب المركز الـ14

2009 - حقق المنتخب المركز الـ15

2005 - حقق المنتخب المركز الـ9

ومن خلال سرد نتائج منتخب مصر للناشئات في النسخ الماضية من بطولة العالم، يتأكد أن المشاركة الأخيرة هي الأسوأ لمنتخب مصر خلال تاريخ مشاركاته ببطولة العالم للناشئات.

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