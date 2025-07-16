الكرة الطائرة، تراجع المستوى يهدد مشاركة منتخب مصر في بطولة العالم للكبار

الكرة الطائرة، سيطرت حالة من القلق على مسئولي الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر، بسبب تراجع المستوى الفني للمنتخب الأول وظهوره بشكل باهت خلال مشاركته في منافسات بطولة الصداقة الودية التي أقيمت في الجزائر، ضمن الاستعدادات للمشاركة في بطولة العالم سبتمبر المقبل، بالفلبين.

وخاض المنتخب الوطني للكرة الطائرة 3 مباريات في البطولة الودية، حقق الفوز في مواجهتين بصعوبة أمام ليبيا والجزائر بنتيجة (3-2)، وخسر بنتيجة (1-3) أمام منتخب تونس.

ويسعى اتحاد الكرة الطائرة حاليا إلى محاولة إقناع عدد من اللاعبين المعتزلين دوليا وأبرزهم عبدالله عبد السلام، من أجل الانضمام لصفوف الفراعنة في بطولة العالم، خوفا من فضيحة يتلقاها الفريق في ظل قوة المنافسة.

وعلمت “فيتو”، أن اللاعبين أبلغوا الاتحاد بتمسكهم بقرار الاعتزال، وعدم التفكير في العودة مجددا للمشاركة على المستوى الدولي، وهو ما يهدد مجلس “ياسر قمر”، بأزمة حال ظهر المنتخب الأول بشكل متواضع في البطولة المونديالية.

ويستعد المنتخب الوطني للمشاركة في منافسات بطولة العالم للكبار، خلال الفترة من 12 وحتى 28 سبتمبر المقبل بالفلبين، ضمن مجموعة تضم منتخبات إيران وتونس والفلبين.

إخفاق في بطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة

ومؤخرا، أنهى المنتخب الوطني للكرة الطائرة للناشئات تحت 19 عاما، مشاركته في منافسات بطولة العالم، التي أقيمت بتنظيم مشترك بين كرواتيا وصربيا.

وخاض المنتخب الوطني 5 مباريات في دور المجموعات جاءت كالتالي:

مصر (1) - (3) كندا

مصر (1) - (3) ألمانيا

مصر (3) - (1) تايلاند

مصر (0) - (3) كرواتيا

مصر (0) - (3) المكسيك

وفي دور تحديد المراكز خاض المنتخب الوطني 3 مباريات حقق الفوز في مواجهة وحيدة وخسر مباراتين:

مصر (0) - (3) إسبانيا

مصر (3) - (1) جمهورية الدومينيكان

مصر (1) - (3) بيرو

واحتل المنتخب الوطني المركز الـ22 من أصل 24 منتخب شارك في البطولة المونديالية، وهو تراجع ملحوظ عن النسخة الأخيرة من البطولة التي أقيمت عام 2023، واحتل فيها الفراعنة المركز الـ16 من أصل 24 منتخب.

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