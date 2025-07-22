أحمد بهاء شعبان: المعارضة أمر حتمى لنجاح أى نظام سياسي

قال المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكى المصرى أن وجود المعارضة أمر حتمى وضرورى خاصة أنها لعبت دورا واضحا خلال فترة حكم حسنى مبارك وتبلورت هذه المعارضة فى مجموعة من الأشكال منها الجمعية الوطنية للتغيير وحركة كفاية وأنشطة متعددة للشباب وبعض الأحزاب السياسية التى لها تاريخ نضالى وبعد ٢٥ يناير، واستيلاء جماعة الإخوان الإرهابية على السلطة شاركت الأحزاب المعارضة بقوة فى الأحداث، وتمكنت من إسقاط حكم الإخوان بعد أن أثبتت فشلها وسعيها لتدمير الحياة المدنية.

دور المعارضة فى التخلص من حكم الإخوان

وأضاف فى تصريح لفيتو ثم ظهرت حيوية المعارضة فى ٣٠ يونيو ونزول الملايين الى الشوارع وتحدى الاخوان بمساعدة القوات المسلحة وتحرير مصر من حكم الإخوان الذين سعوا إلى إقصاء الجميع إلا صوت الجماعة، وتم منع المعارضة من الاعلام وتصويرها على انهم عملاء للخارج وغيرها من الاتهامات الغير صحيحة لإضعافها وتجميد قدرتها على الحركة وتم اعتقال أعداد كبيرة من الشباب ووضعت قيود على حركة الأحزاب واصبح ممنوع عنها التواصل مع المجتمع وخاصة الجامعات والنقابات وأصبحت محل اتهام مباشر الأمر الذى يعنى أن المعارضة لم تغب ولكن جرت محاولات لتغيبها وإعاقة دورها.

اى نظام يستفيد بشكل كبير من وجود المعارضة

وأكد بهاء شعبان أن أى نظام يستفيد بشكل كبير من وجود المعارضة وحضورها خاصة المعارضة النزيهة المتزنة وفقا للمثل الشهير الذى يقول رحم الله امرأ أهدانى عيوبى فعندما تشير المعارضة، إلى تجاوزات تجعل النظام الحاكم يقوم بتصحيحها وتعديل مسارها وهذا لن يحدث حال غياب المعارضة فيكون الباب مفتوح أمام الحكومة فى حركة تامة للتحرك دون محاسبة وتكون النتيجة كارثية من ارتفاع معدلات الفقر وزيادة نسبة الديون وارتفاع الأسعار وازمات اقتصادية متتالية ومعاناة مستمرة للمواطن وبالتالى غياب المعارضة ليس فى صالح النظام وسبق أن حذرنا من تجاهل احتياجات المواطن لأن هذا يهدد بكوارث كبرى.

سياسة الصوت الواحد لا تكفى للبناء والتقدم

وواصل بهاء الدين شعبان حديثة قائلا إن سياسة الصوت الواحد لا تكفى للبناء والتقدم وإنما تكفى لدفع المجتمع لكارثة كبرى لانة لا يمكن تصور المجتمع بصوت واحد لأن هذا يعد كارثة واى سلطة تمارس الصوت الواحد اى لا تستمع للمعارضة وتنفرد بالقرار تكون النهاية كارثية مثلما حدث مع جماعة الاخوان الإرهابية وبالتالى يجب أن يدرك الجميع إن انفراد مجموعة من الوزراء بالقرار وتبديد ممتلكات الأمة سيؤدى حتما الى كوارث وبالتالى وجود المعارضة ضرورى مثلها مثل اى قوى اخرى فى المجتمع

المزاعم التى تتردد بان المعارضة داخل البرلمان مجرد ديكور امر صحيح

واشار بهاء الدين شعبان ان المزاعم التى تتردد بان المعارضة داخل البرلمان مجرد ديكور امر صحيح الى حد ما نظرا لقلة اعداداهم فضلا عن ان البرلمان يتم تصميمة بشكل لا يسمح لمعاض حقيقى ان يظهر الا فى اضيق الحدود بدليل ان هناك احزاب لا تستطيع تقديم مرشح ومعظم من يصلون لمقاعد البرلمان من احزاب الموالاة وهذا ليس سرا بل ان المقاعد تم الاتفاق عليها ونصيب كل حزب فيها وبالتالى انتخابات الشيوخ القادمة شكلية لاستكمال الصورة والواقع الحقيقى يقول لا توجد انتخابات بالشكل الديمقراطي المتعارف عليه والتى تجرى فيها المنافسة بالبرامج وليس بالأموال

وواصل حديثه قائلا إن المعارضة لن تستعيد أدوارها الحقيقية ولن تسترد عافيتها من الحكم الانفرادى الذي عشنا فيه عصور طويلة إلا باليقين الكامل بأن وجود المعارضة شرط للتقدم لان المعارضة يمكنها مناقشة مشكلات لا يمكن لغيرها ان يتطرق اليها مثل مشاكل التعليم ومشاكل الصحة وفقا لفقه الأولويات.

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